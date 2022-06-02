東華三院馬振玉紀念中學設中一生支援計劃　附設宿舍訓練自立

東華三院馬振玉紀念中學着重全人發展，通過全面的配套措施及寄宿服務，幫助學生適應校園生活，為中一新生安排一系列支援計劃，以「正向教育」為核心，滿足其成長階段的需要，發掘每位學生的潛能，並以學校作為平台，讓學生嶄露鋒芒，成為自己人生的主角。



實踐正向教育 邁向豐盛人生

學校推行正向教育，為學生提供學業、社交及成長等方面的支援措施，幫助學生建立正向的價值觀。學業方面，中學階段要求學生多角度思考及自主學習，學生面對學習模式的轉變，倍感壓力，甚至有挫敗感。有見及此，學校額外為中一級提供不同的學習支援，由八月份「暑期銜接適應學習」，至開學後的「齊齊做功課」，以及「朋輩功課輔導」等，並因應不同學習程度，安排拔尖保底的課後支援小組，幫助學生建立良好的學習習慣，增強讀書的信心和動力。

個人成長方面，學校將價值觀教育加入恆常的課程和活動之中，向學生灌輸正向信息，培養積極思維。輔導組的「每月之星」為同學訂立不同的目標，例如守時、秩序、整潔等，助學生養成良好的習慣，並學習欣賞自己。同時，為了幫助學生融入團體生活，學校設中一團隊活動日，通過分組遊戲學習與人溝通的技巧，建立互信互助的關係。學校亦要求每位中一學生必須參加紀律訓練營及制服團隊，藉以建立團隊意識，透過重視紀律性、服從性，訓練自律精神，培養堅毅意志。

學校附設宿舍，為自願申請的學生提供寄宿服務，希望通過宿舍有系統的生活及活動，輔助學生循序漸進地學習「自立」、「自重」及「自強」的人生態度。宿舍不僅提供學業支援，也教導學生自我管理，並安排「學長計畫」，幫助中一新生適應中學生活。

家校攜手 並肩同行

升中對家長和學生而言，是一個重大的轉捩點，不僅學生要適應新生活，家長亦要面對子女在成長階段的變化，對此，不少家長曾表示無助及無所適從。學校主動建立溝通橋樑，積極舉辦不同的中一支援活動，例如中一迎新日、與校長茶聚及中一家長晚會等，優化學校、家長和學生三方溝通，藉此了解家長和學生的需要，以調整學校的措施，協助學生銜接中學生活。

此外，學校推廣正向管教，安排親子活動、講座及工作坊等，向家長傳授管教子女的知識和技巧，促進親子關係。同時，學校有一群熱心的家長願意主動解答新生家長的疑問，分享個人經驗，他們總是說：「我們也是『過來人』，明白家長的困難，應該互相幫助。」並自行組織中一新生家長群組，交流學校資訊及育兒心得。

鼓勵與信任 發揮小宇宙

學校的課外活動類型多元化，期望滿足不同學生的特性和興趣。在「中一暑期銜接班」便提供了多項特色課外活動體驗，如攀樹、柔力球、箭藝等，引發興趣。此外，學校近年著力發展STEAM，結合科技和生活設計學習活動，如魚菜共生、模擬飛行、無人機飛行、機械人編程等訓練，提供學生更多探究機會，讓學生發揮創意。藝術方面，學校致力推廣樂器班、合唱團、舞蹈、話劇等。學校鼓勵學生勇於嘗試，發掘屬於自己的「閃光點」，加以發揮。

「信任」是孩子成長的催化劑，學校願意放手讓孩子嘗試和挑戰，在學校交流團為中一級開放五份之一的名額，讓他們能夠及早放眼世界，擴闊視野。甚至招募中一學生成為學生領袖，例如加入學生會內閣，或成為見習領袖生，或代表學校的校園大使等，學生通過擔任學校職務和當中的領袖訓練，提升身份認同感及建立自我價值。即使是中一學生，只要我們給予適切的鼓勵和信任，他們也能發揮自己的小宇宙，成為不同領域的MVP。