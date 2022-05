每週多元化學習經歷　東華三院譚錦球伉儷幼稚園兩文三語培育幼兒

東華三院譚錦球伉儷幼稚園位於港鐵南昌站,於2020年9月成立。校園採用自然柔和的顏色設計,致力締造令學生安心及舒適的學習環境。幼稚園亦非常重視學生的語文發展,採用兩文三語教學,重點培育幼兒英語發展,在校園內創造更多使用英語的機會,例如每星期有兩天的早會以英語進行,並邀請學生成為「英文大使」,廣播介紹當日的天氣,更增設SHOW TALENT環節,從而提升學生對英語的興趣,以及加強他們的英語表達能力。



營造最佳語境 鼓勵多說英語

另外,學校的外籍英語老師每天都會用至少1小時與學生進行體能、音樂、美術等活動,鼓勵學生在生活情境中運用英語溝通和表達自己。同時鼓勵他們多參與校際朗誦節,以及英語和普通話水平測試,全面發展兩文三語。

鼓勵閱讀 擴闊視野

為貫徹 “reading unlock the wonders of the world”,學校的教學團隊積極於校園營造良好的閱讀氣氛,於校內設有閱讀區,適合學生專心閱讀或與老師作閱讀分享。另外,透過舉辦親子閱讀獎勵計劃等活動,鼓勵家長與幼兒在家中進行親子閱讀。同時學校以中、英文繪本為課程骨幹,再從繪本延伸至6大學習範疇。這種繪本教學有別於傳統主題教學,不但豐富了幼兒的早期語文學習,更進一步把語文學習轉化成高層次的心智工具,協助他們學習和探索其他範疇的知識、技能和態度,例如透過繪本教授德育課,以輕鬆的教學手法,讓學生認識感恩和珍惜等較抽象的價值觀。

令人期待的Amazing Friday

“Amazing Friday” 是學生每星期最期待上學的日子,因為每逢星期五,校內都會有奇趣的事情發生,鼓勵學生積極嘗試。其中特別活動包括「扭蛋嘉年華」、「寵物全接觸」、「愛心小天使」、「顏色變變變」等,貫徹 “Amazing things will happen when you try” 的理念,讓學生透過每次奇趣的學習經歷,得到意想不到的奇趣收獲,從而提升學習動機。

開設特色興趣小組

現時校內設有英語唱遊小組、英語興趣小組、閱讀小組等,稍後亦會加入不同種類的舞蹈小組、品德獅藝小組、普通話武術等興趣小組,希望學生可以在不同舞台上發展潛能。

善用每個角落 讓孩子隨時學習

學校設有先進電子晴雨表,可供老師每日為學生介紹當日的天氣;更設有配合幼兒不同能力的攀石牆,以訓練學生四肢協調,加強他們的體能發展。同時靈活善用多個牆身和角落,塑造不同的創意藝術區域,學生可利用水彩、日本粉筆、水筆等物料塗鴉。另外,校內亦設置日本積木牆,一方面訓練幼兒的小手肌,另一方面提升創作能力。至於感觀區內,則備有鏡球,可於黑暗中投射不同顏色的光線,刺激視覺發展,同時提升專注力。

另外,校園內的幼兒洗手間採用不同高度的洗手盤,切合各級學生的需要,並設置不同款式的水龍頭,讓學生在日常生活中學習各種技能。洗手間也會播放柔和的音樂,為學生製造輕鬆和諧的氣氛。

家校同心 培育孩子

學校舉辦不同主題的講座,家長可以選擇到校或網上參與。此外,校方亦會定期舉辦家長會和家校親子活動,讓家長更清晰學生的發展和學校的辦學方向。新校同時設有家長義工小組,邀請家長進入校園,一方面可以更了解子女的學習,另一方面可與老師多作交流。

幼稚園將於稍後安排開幕禮和開放日,有興趣參與的家長可留意學校網頁和社交平台的動態。另外,學校亦會不定期舉辦家長講座和工作坊,以閱讀及自理等為活動主題,並邀請深水埗及長沙灣區的家長參與,希望社區內的家長和幼兒,能與學校一同成長,一同進步。

面試小貼士

- 面試會以粵語進行,若小朋友有其他語言需要,可預先跟校方聯絡。

- 學校希望透過面試了解到孩子的語言發展,與父母的溝通交流以及在陌生環境下的適應情況,亦會注重親子關係、父母的教育孩子的理念及教養方法。

- 建議預早15分鐘帶小朋友到場,讓他們有足夠的準備時間。

- 家長與小朋友在等候區時,可選取喜愛的玩具,讓小朋友盡快投入面試活動。

幼稚園檔案



校長:談樂芹校長

校監:馬清揚校監

學校地址:長沙灣凱樂苑凱碧閣A座地下

班級編制:幼兒班、低班、高班

學費(全年):全免;已參加優質免費幼稚園教育計劃

師生比例:1:11

學校聯絡方法:電話:2677 7266 / 電郵:tkk-kindergarten@tungwah.org.hk

入學資格



收生年齡:2歲8個月

報名日期:每年9月開始接受報名

報名方式:親身、郵寄、網上交表

面試方式:在家長陪同下,幼兒與老師以遊戲形式進行互動