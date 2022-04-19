設多元「SMILE」課程及破格課時　曾憲備小學培養學生自主學習

東華三院曾憲備小學秉承東華三院的辦學精神，為學生提供「全人教育」，並因應社會發展需要，更新及優化教育理念，促進學生健康成長，為學童的未來發展奠下穩固的基礎。學校透過提供全面多元化的學習機會，發揮學生的潛能，讓他們盡展所長，建立正確的價值觀和積極的人生態度。



東華三院曾憲備小學提供

全新校舍設計 強調共享學習空間

學校銳意為學生建設一所愉快校園，將學習與校舍融為一體，為校園每個角落營造濃厚的學習氣氛。校園具備先進完善的學習設施，除設有三十間課室外，還有圖書館、多媒體教育中心、校園電視台、科技探索中心、環球探索中心、自然探索中心、藝薈天地、多媒體演示廳、多功能廳、禮堂、訓練徑、多感官花園等。

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突破常規框架 創設特色課程

學校突破常規課時的限制，安排富彈性的學習時間表。上午時段集中教授正規課程；下午時段分別設有「特色課程」及功課輔導；放學後則設有課外活動及課後溫習班。

具彈性及多樣化的課程組合

學校以創設一個愉快而充滿活力的校園為目標，以SMILE為課程發展主軸，包括「自主學習」、「品德教育」、「多元智能發展」、「寓學於樂」及「追求卓越」，為學生創設多元及激發創造力的校園學習環境，激發他們的學習動機，並幫助他們建立正確的學習態度和習慣，培養學生成為21世紀的「自主學習者」。

特色課程將劃分為「學以致用」（綜合課程）、STEAM（綜合課程）、全球公民課程、多元智能課程及遊歷課程等五個範疇，強調讓學生將課堂所學運用到各領域範疇，達到學以致用的效果。

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提供與世界接軌的英語沉浸課程

為使學生擁有面向世界的語文能力，學校將增聘額外的外籍英語教師，營造真實的英語學習環境。除正規的英語課堂外，教師將會在數學、常識及視藝、音樂、體育等術科的部份單元或課題使用英語增潤教材，進一步加強學生接觸英語的機會，營造良好的語境以推動學生兩文三語的能力。

小學檔案



校長：簡俊達先生

校監：曾慶業先生

學校地址：新界粉嶺龍馬路53號

學校聯絡方法：2370 9811 ／ info-thpps@tungwah.org.hk