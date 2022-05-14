室內好去處│九龍2000呎VR體驗館　啟發孩子溝通能力、逆境思維

每逢放假，家長都想帶小朋友出外玩。不過天文台預測未來一星期也持續下雨，周六日假期更加會有大雨及狂風雷暴。今次介紹位的是2000呎VR體驗館，鄰近荔枝角站，是適合喜歡動漫VR的親子室內好去處。

(攝影:陳葦慈)



位於荔枝角D2Place一期的VAR LIVE總面積超過2000呎，提供十多款獨家研發VR遊戲，場內特設特震動地台、風扇、音效等4DVR元素，為VR體驗增加逼真與震撼。VR體驗適合全年齢玩家遊玩，絶不暈眩，身高110cm或以上已經可以參與，是日本台灣等地新興的消閒熱點，讓喜歡感受剌激或畫風優美的動漫VR的玩家可以投入於遊戲世界之中。

遊戲啟發溝通能力

VAR LIVE負責人羅應傑（Keith）表示VR遊戲講求團體合作、溝通能力，適合親子一起玩。「因為所有遊戲都需要兩人以上才可以開始，玩家與玩家之間的溝通好重要，要互相配合才可以過關，因為遊戲內的人會四方八面行出來，所以對於玩家來說也非常考反應，有別於手機或電視遊戲需要，VR是更需要用身體協調來配合個人反應，十分講求速度。」

適合幼童的VR體驗

這個遊戲是適合3歲以上小朋友玩的《怪怪屋》，4至8位玩家坐在裝飾精美的主題遊戲室中，故事發生在森林荒廢的小木屋，原來有一隻可愛的搗蛋鬼，常常把辛苦整理好的屋子弄得一團糟，要玩家與夥伴們利用堅定的「眼神」擊退頑皮的搗蛋鬼。遊戲特點是輕鬆搞笑VR體驗，適合幼童遊玩。

+ 4

另一個很受小朋友歡迎的遊戲是《卷之守護者VR》，是畫面較絢麗的遊戲，故事圍繞東瀛戰國時期，玩家可選VR刀柄或弩型控制器，以和風動漫VR配合躲避動作。

+ 5

Keith推介《瘋狂維京人》，這是延續《野人戰爭》故事，畫面以雪白優美景色及絢麗多彩色彩繪圖的畫面為主，要講求合作協力，遊玩人數為2至5位玩家，建議6歲或以上，故事講述家園被野蠻人破壞之後，維京人不小心誤闖入了野蠻人的基地並開啟了追逐戰。玩家需在晃動的拖車上，站穩腳步使用十字弓合力擊退敵人。

父親節必玩至愛

Resident Evil（又名：Biohazard，香港譯名：生化危機）是CAPCOM的代表作，期後更被改編成風靡全球的電影，「Resident Evil VR」於日本深受歡迎，是首次登陸香港VAR LIVE。玩家可以在遊戲中重現Resident Evil的震撼場景，在既緊張的臨場感下，開啟刺激的遊戲，特別適合爸爸與大膽的小朋友一同參與。

+ 5

體驗價$178

VAR LIVE現時推出星期一至五$178包三個遊戲的體驗價，如果想玩「Resident Evil:Valiant Raid體驗套票」由HK$298起，套票包含Resident Evil VR及自選VR（特選VR遊戲3選1:卷之守護者VR、The OthersVR或Zombie Jail），憑套票更可以在現場用優惠價HK$60額外體驗皇牌VR失控地鐵。

+ 2

VAR LIVE詳細資料:

地址:荔枝角長義街9號D2Place一期1樓125-127號

開放時間:平日12:00–21:00；周末11:00–21:00



查詢電話:6239 2699