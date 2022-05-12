愛定商場空中滑輪運動場5月開幕　屯門仲有呢啲免費放電好去處

屯門近年有不少放電好去處，是非常適合親子去的地區。日前屯門愛定商場設置了全港首個佔地十一萬呎「空中運動營」，包括「空中籃球場」、「空中足球場」、「空中滑輪運動場」、「空中跑步基地」及「空中庭園」，絕對是大人小朋友放電好去處。除此之外，屯門亦有幾個免費放電好去處適合親子前往。



愛定商場 「空中運動營」

屯門愛定商場的平台設置了全港首個佔地十一萬呎「空中運動營」，包括「空中籃球場」、「空中足球場」、「空中滑輪運動場」、「空中跑步基地」及「空中庭園」。當中，全港首個的「空中滑輪運動場」將於5月初開幕，讓大人和小朋友可以在這玩滑板、滾軸溜冰及平衡車。此外，民坊團隊將會由5月起，在愛定商場開展一連串的運動體驗日，涵蓋足球，劍擊、滑板、電競、平衡車和單車項目，以進一步推廣運動文化。

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兆禧苑商場 兆禧運動場

屯門兆禧苑商場停車場上蓋的球場早前翻新活化，將佔地逾40,000呎的天台運動場成為運動共享空間，除了設有兩個全場籃球場外，其中一個更為多用途球場，另外亦有兩個富有特色的單邊籃球場、兩條150米緩步徑、一個「遊戲地景」及一個「車胎地帶」，場地內亦設有平衡車賽道。

屯門共融遊樂場

康文署轄下位於屯門公園的共融遊樂場以「水」和「沙」為設計主題，是全港首個共融遊樂場，為傷健兒童提供不同的康樂設施。共融遊樂場分為南北兩部分，共有七個遊玩主題區，北面以水中荷花為主題，提供玩水區、高高低低的小山丘區、彈床、音樂小玩意如敲擊樂器和鼓等。南面則以爬蟲動物為主題，設不同高度和類別的攀爬架、瀡滑梯；小朋友可在沙池「掘蛋」、「玩轉」各類搖擺旋轉設施、觸感活動組件等。場內的鞦韆區裝更設有不同類型的韆鞦，包括搖籃型鞦韆、座椅型鞦韆及親子型，迎合不同小朋友的需要。