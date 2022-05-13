Snoopy兄弟Olaf香港首次登場！便利店換領1套3款PEANUTS拼布公仔

《花生漫畫PEANUTS》的角色一直很受歡迎，最近有便利店聯乘日本潮牌FDMTL及《花生漫畫PEANUTS》，推出3款限量版PEANUTS x FDMTL「瀛格拼布公仔」，粉絲一定要全套收藏！



7-Eleven繼5月初聯乘日本潮牌FDMTL及《花生漫畫PEANUTS》，打造一套8款型格十足的「#OOTD日系穿搭包」後，今期再度推出3款限量版PEANUTS x FDMTL「瀛格拼布公仔」， 公仔採用FDMTL品牌標誌性的拼布圖案及配合日本Denim丹寧色系，將《花生漫畫PEANUTS》人氣角色Snoopy及好友Woodstock，兼首度於香港正式登場的Olaf，組成1套3款限量版「瀛格拼布公仔」。每個公仔的拼布圖案都獨一無二，粉絲必儲！

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除了公仔，今次7-Eleven亦推出了「雙層冷暖保溫瓶」及「口罩收納套」，配以FDMTL彩色拼布圖案設計， 及Snoopy圖案，可愛又實用。

限量版「 瀛格拼布公仔」換購詳情：

yuu 會員專享預訂：

推廣日期：由2022年5月16日中午12時至2022年5月17日止

取貨日期：2022年5月24日早上7時起至2022年5月30日，以38,000 yuu積分加$180，即可預訂1套3款的「瀛格拼布公仔」，包括Snoopy, Woodstock 及Olaf 公仔各1件。

限量1000套，換完即止。

印花派發詳情：

由即日起至2022年6月28日，顧客於7-Eleven分店購物滿$20即可享印花1個。其後每$10可獲多1個印花，如此類推。

換購詳情：

由2022年5月18日早上7時起至2022年7月1日，儲齊8張印花加$88，即可換購「瀛格拼布公仔」1件，可自選款式，款式視乎分店現貨數量而定。數量有限，換完即止，不設訂貨。每人每日限換3件。

PEANUTS x FDMTL 「雙層冷暖保溫瓶」及「口罩收納套」換購詳情：

由2022年5月18日早上7時起至2022年7月1日，任何消費加$10即可換購「口罩收納套」1件或任何消費加$99即可換購「雙層冷暖保溫瓶」1件，數量有限，換完即止。