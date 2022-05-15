5.15東鐵綫開通過海｜由尖東、紅磡玩到去灣仔　必玩親子鴨仔船

「東鐵過海真的很興奮」！東鐵綫過海段在5月15日開通，紅磡終點站將延展到新開的會展站，再接駁至金鐘站，以金鐘站作為最新的終點站。東鐵延線可以讓大人小朋友由尖東一直玩到灣仔，沿途有不少有趣的景點、商場、博物館，還有必玩鴨仔船，讓大家過一個開心的親子時光。



逛盡博物館

尖東至紅磡絕對是本地的文化區，建有香港太空館、香港藝術館、香港科學館和香港歷史博物館。隨著防疫措施鬆綁，博物館亦已重開，不過設有限制人數。只要申請一張博物館通行證，便能免費暢玩各個博物館。

太空館目前正在舉辦專題展「銳眼探穹蒼 — 詹姆斯．韋布太空望遠鏡」，介紹新一代太空望遠鏡詹姆斯．韋布太空望遠鏡的用途創新技術和科學任務、並解構紅外線廣闊覆蓋範圍和更高靈敏度，如何幫助研究人員研究宇宙歷史。香港藝術館則不時舉行各類型的藝術展覽，其中較具互動性及有趣的展覽有「虛實之間」和「不加思索自畫像」。

而香港科學館亦即將舉辦「八大．尋龍記」專題展覽，同場展出八組極具名氣和代表性的完幅化石骨架，包括暴龍、三角龍、棘龍等，相當值得期待。香港歷史博物館現正為常設展進行全面的更新工程，現時只設有「經典再現 ── 香港故事精華展」，展出約460組精選展品及約210張照片，將「香港故事」的精髓重現觀眾眼前。

合味道紀念館

「合味道紀念館香港」踏入一周年！為了慶祝這個大日子，紀念館特別呈獻全新原創實景解密遊戲 — 福爾摩「清」。由5月13日（星期五）起，凡購買一張或以上紀念館工作坊門票，即可以港幣 $50 升級換購福爾摩「清」遊戲包一份，在館內與同伴展開鬥智鬥力的刺激之旅，換取獨家限定的福爾摩「清」遊戲簿及紀念印章，加上館內三大全新打卡位，勢必成為一眾腦筋急轉彎的強手一決高下的智力陣地！任務範圍遍及全館，重點偵測位置包括「杯麵牆」、「安藤百福創造力之旅」、「大杯麵」和「穀物麥片工作坊」附近。準備好了嗎？

地點：尖沙咀廣東道33號中港城 2 樓 26-35 號舖

開放時間：上午 11 時 15 分至下午 7 時 15 分；逢星期三：休館（若星期三為公眾假期，則翌日休館）按此預約

K11 MUSEA

尖沙咀新商場K11 Musea於2019年開幕，商場有許多以親子為主題的店舖，當中最受矚目的一定是Donut Playhouse貫穿3層樓的室內滑梯，以及適合小朋友遊玩的LEGOLAND Discovery Center。而場內亦有最大的室內親子娛樂教學樂園 Victoria Playpark、為兒童互動烘培教室 Harry's Kitchen，以及位於7樓室外的Bohemian Garden。商場亦有不少輕食餐廳，可以讓小朋友儲足力量再去玩！

K11 MUSEA地址： 尖沙咀梳士巴利道18號

官方網址：https://www.k11musea.com/zh-hk/

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必玩鴨仔船

維港海上樂園位於香港灣仔海濱公園，即位處香港會展中心旁邊，剛於去年12月24日才開放給公眾使用！樂園提供20多隻腳踏船，分別為二人船及四人船，一家大細都可以在灣仔海濱公園悠閒地遊玩，飽覽美麗的維多利亞海港風景，歡迎透過網上購買船票。同時，樂園設有小賣部，提供飲品、零食及玩具等等。

鴨仔船服務時間：

每日營運，全年無休。

時間由上午10時至下午6時。

收費：

每節45分鐘。

二人船每節$200；四人船每節$280。（新張期間推出不同時段的優惠價收費）