一家三口新樓盤花60萬裝修 運用溫馨莫蘭迪色調、設長青兒童房

近年不少新樓盤都大受歡迎，雖然買新樓盤其中一個賣點是不用「大執」，不過在有預算的情況下，仍有不少業主願意花一筆錢重新裝修來令家人住得更舒適、更合心意。是次帶大家看的是落成約兩年多的馬鞍山新盤-峻源，戶主特意在小朋友房設計了兩張大小不一的睡床，讓目前一歲的囝囝長大後，仍然可以不用改動房間設計。



「莫蘭迪」色調創造溫馨感覺

目前戶主一家三口與外傭同住，單位約1,600呎有四房。由於是新樓，戶主沒有裝修廁所及廚房，是次工程只做房間及大廳。而整個設計上，戶主不希望走奢華路線，但同時希望保持簡約、高級的感覺，因此採用了近年大熱的「莫蘭迪」色調（Morandi Color），即不會太光鮮，加入低飽和度的灰調，令整個家居氛圍感覺溫馨、舒適。

主人房設有特色衣帽間

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主人房有一個窄長的空間，為了充分利用，設計師把該處打造成一個獨特的衣帽間；書房則運用不規則的「格仔」打造了一個有藝術感的置物空間，讓戶主可以展示模型或擺放書本。

小朋友房設兩床 「車」做主題

在設計小朋友的房間時，由於戶主的兒子只有一歲，但又想節約空間做高架床，於是特意設計了兩張床在房間。目前兒子會使用下層的小床，一來更安全，二來也方便父母照顧，待兒子長大後，便可轉用高架床，而原先的小床位置可變成玩樂空間，而高架床的每個梯級都是儲物空間，足夠應付日常需要。

主題方面，小朋友房間融入了「車」的元素，例如高架床是列車造型，而下層的小床則是車頭造型。衣櫃方面也有小巧思，設計師棄用傳統手柄，改用内嵌手抽位置，看上來更具特色。

客房設「反床」 平日是運動房

戶主有做運動及瑜伽的習慣，因此客房大部分時間都是戶主的「運動房」。因此設計上需要預留大量活動空間，同時也需要床位接待客人，為了達成這個條件，設計師在牆邊做了一個內嵌的反床與儲物櫃，有客人來就可以把反床放下，十分方便。

資料提供：Aqua Interior Design