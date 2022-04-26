睡房牆身生菇未知是潮濕或是廁所滲水　專家教路三招揾出源頭

天氣潮濕、開關冷氣造成溫差，都是春夏季常見的問題。上述的情況，都有機會令牆身受到影響，例如滋生霉菌、有水垢出現等等。不過，有時候牆身的問題未必與天氣有關，家長應仔細留意是否出現滲水問題，若不能對症下藥，就有機會像以下個案的戶主一樣，牆身長滿一排排黑色的牆菇！



一星期長出牆菇？

一名網友在社交平台分享，自己日前在房間牆邊發現長出一排排黑色的牆菇，而該牆壁在3個月前先重新翻漆，在一個多月前，戶主自己試過用廚房紙「印」，表面沒有任何水分，但上個星期有一天特別潮濕，牆身出現滲水情況，至今牆身便長滿黑色的牆菇，由於牆身後是廁所，因此也不知道是廁所「企缸」滲水還是天氣問題。

三個可能性或會導致牆身滲水

裝修學院校長鄧世民（Simon）指，雖然菇類的生長速度驚人，但上述的情況應該不是一個星期內便能出現的結果，因此戶主的想法存在一個盲點，不應上個星期潮濕便誤以為是上星期才開始的事。

鄧世民建議，如果牆身背後是「企缸」的話，家長可自行做蓄水測試，在滲水牆身的另一邊灑上混合了色粉的水，如果有顏色滲去牆身，便證實了是「企缸」一面有滲水問題。

如果不是滲水問題，有機會是凝水問題。凝水即溫差造成的影響，通常一面開冷氣另一面沒有、或者關冷氣時馬上開窗等，都有機會出現該問題。而凝水造成的牆身問題，一般而言會出現在較高位置，因為熱空氣會向上升。而上述個案是出現在牆身底部，因此更大機會是滲水問題。

最後，排除了滲水、凝水的問題後，最大機會便是牆身內的水管破裂（如有）。由於是發生在牆身內部，因此不一定是廁所有問題，可能是樓上樓下漏過來，真正的水源未必會知道。家長可簡單做「谷水測試」，查看是否隱藏式供水喉管的問題，做法是先關掉所有水 龍頭，記錄水錶上的讀數數小時後有沒有變化，有的話即有滲漏。

牆菇會影響健康

不要以為牆身長菇只是影響外觀，菌類的孢子會飄落粉塵，有機會導致過敏反應，造成吸吸道和皮膚的問題。在找出成因後，鄧世民表示：「處理牆菇應先剷除 (漆剷)，再噴防霉水，比漂白水更有效，當牆菇冇再生便可以修復牆身。」

有關勘測滲水方法，可參考由屋宇署及食物環境衞生署提供的自行勘測滲水測試方法。