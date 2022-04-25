樓下開冷氣屋企地板即變「水塘」！裝修專家分享妙招簡單解決

夏季來臨，氣溫飆升，很多家庭都習慣開冷氣降溫，讓小朋友在家中不用汗流浹背。不過，有時會發現家中的地板有「積水」。原來是因為樓下開冷氣，溫差令地板出現「自然現象」，不過一旦家人沒有注意，就很容易跌倒和發生意外。裝修學院校長Simon分享了5個減少積水的方法，而其中一招的可行性和性價比都是最高！



夏季為屋企地板帶來積水。不少家庭都試過，樓下開冷氣乘涼，樓上卻地板受災！裝修學院校長Simon解釋，積水並非是滲水或者漏水，水分是從空氣之中凝固而來，因為吹冷了的地板遇上了室內的熱空氣，令空氣的水分在地板上凝結。

Simon續指，凝水的原因有三：一是樓板太薄、二是溫差問題、三是室內的濕度太高，即使溫差不大，也會凝結到水珠。

「不求人」解決方案

當遇上這個問題時，很多人提出的方案都是到樓下單位，請他們把冷氣機的扇葉向下撥。方法看似簡單，但樓下住戶未必會接納建議，甚至還會嫌樓上住戶是「麻煩友」。

想「不求人」解決，Simon提出了兩個方案。

一、在地板上加上絕緣物料。只要溫度被吹低的地板，上面鋪設一些防撞貼或地墊，減少接觸空氣、物料不易降溫，就不會凝結空氣中的水分。

二、減低室內的濕度。家中可以長開抽濕機，目的不是抽走積水，而是降低空氣中的水分，減少水珠凝結。

而Simon提醒，到底使用哪個方法最有效，則要視乎凝水的主要原因是什麼，「如果屋企熱到桑拿房咁，樓下就算唔係開到好凍，樓上地板都會出水」。

與窗戶上凝結水珠的現象相似。（Photo-ac )

裝修前選料減少凝水

如果在裝修的時候已想防患於未然，Simon建議地板可選膠地板、木地板或是瓷磚。他說：「這三種地板的材料都不能阻止冷溫度向上升，但鋪設時下面會鋪上珍珠綿。假如把珍珠綿轉換為絕緣膠的話，就能阻止冷溫度向上傳，從而減少冷凝水。」他指，購買前可以先做資料搜集，了解哪款地板可以改用絕緣膠鋪設，而哪一種的效果最好。

如果是想重新裝修家居才解決問題的話，用家還可以拿取樣本，到「受災位置」做實驗，封好四邊不要讓空氣進入。如果成功的話，就可以更換該款地板杜絕問題。