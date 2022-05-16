賞你遊｜5.17十點開始免費報名　坐開蓬巴士、陪小朋友入迪士尼

旅發局新一輪「賞你遊香港」將於明日（5月17日）開始接受報名，今次推出約150個行程，分為4大主題，包括探索文化、大城小區、維港秘景和尋覓美食，只要於合資格實體零售或餐飲商戶消費滿港幣$800，儲起機印收據，大家就可以直接向相關旅行社報名。大部分行程均是免費，亦可以付團費升級行程，包括入主題樂園遊玩。



新一輪「賞你遊」將於明日（5月17日）早上10時起開始接受報名，今次「賞你遊香港」次推出約150個行程，分為4大主題，包括探索文化、大城小區、維港秘景和尋覓美食，其中包括非常適合一家大細玩的開篷巴士遊、漁排體驗、大富翁夢想世界、香港仔避風塘舢舨遊等等。

精選「賞你遊香港」行程：

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旅行團名額有限，先到先得，部分旅行社會推出收費行程，市民只須付少許團費，即可享受升級的選擇。其中最熱門必數《青馬觀景、迪士尼樂園半日遊》，只需要附加港幣$190，可以先遊覽青嶼幹線觀景台，再入香港迪士尼樂園玩半日，團費已經包含門票及園內指定餐廳晚餐套餐，超抵玩！

《青馬觀景、迪士尼樂園半日遊》附加費用港幣$190

市民於合資格實體零售或餐飲商戶消費滿港幣$800，儲起機印收據（最多2張、2021年12月10日或之後發出），可免費換取本地遊名額1個，或額外付費參加付費升級之選的行程。成功獲旅行社確認報名的市民，出發前須向旅行社提交消費單據正本，並付每人港幣100元作按金（可於出發日取回按金）或相關團費。

所有旅行團參加者須滿足「疫苗通行證」要求，16至64歲參加者登上交通工具，進入景點、餐廳等指定表列處所時，必須按政府規定使用「安心出行」，部分旅行社會要求團友在出發前自行接受快測。

賞你遊香港

報名日期: 2022年5月17日上午10:00 至8月30日

旅行團出發日期: 2022年5月24日至8月31日

網址：https://www.holidayhk.com/zh-hk/free-tours/