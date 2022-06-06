東華三院華都獅子會幼稚園推服務學習　以愛為教培育學生品德

東華三院香港華都獅子會幼稚園重視生命教育，以「健康、安全、環保、關愛」為校園文化，並在以上範疇屢獲本地及國際殊榮。學校不但讓學生在愉快關愛的校園內健康成長，亦同時栽培學生的創意思維及多元智能發展，讓學生成為樂於學習、敢於創新的世界公民。



東華三院香港華都獅子會幼稚園。（作者提供）

注重品德教育 將關愛文化推而廣之

學校致力推行品德教育，讓學生從小建立良好品格及關愛精神，長大後更有熱誠回饋社會。透過推行服務學習，例如與中學合作製作心意卡，送給區內長者，將關愛文化由校園推廣至家庭及社區，促進社區和諧。學校的卓越成就獲社會各界認同，不但獲得社會福利署連續兩年頒發「關愛機構嘉許計劃」證書，表揚學校建立關愛文化，更連續5年獲教育局及仁濟醫院頒發「德育及公民教育獎」，以肯定學校推行品德教育的卓越表現。

綠色健康校園 打造愉快學習環境

學校積極打造綠色校園，鼓勵學生栽種植物及實踐低碳生活，並透過環保物料創作班，向學生宣揚環保減廢的訊息，更因此榮獲由政府環境運動委員會頒發的「香港綠色學校獎」。另一方面，學校把學生的健康及安全放在首位，校園的設備及安全政策皆達國際水平，獲世界衛生組織列入「國際安全學校」名冊，並同時獲得由世界衛生組織及香港中文大學頒發的「健康幼稚園」銀獎，證明學校在安全健康的環境下，打造理想的學習環境。

兩文三語課程 啟迪語文潛能

學校重視學生的語文基礎，透過推行多元化課程，讓學生從小適應兩文三語的語言環境。現時學校有兩名外籍英語教師，致力為學生締造愉快的學習氛圍， 以「遊戲教學法」及「生活經驗教學法」為例，將英語融入日常生活，啟發學生對英語的興趣。另設有「系統性英語學習」課程，透過拼音、故事、兒歌、會話、朗讀、認讀字句、串字遊戲等學習模式，全面提升學生的英語能力。此外，學校亦非常注重普通話教學，除了一般普通話課程外，更在音樂課中以全普通話教授歌曲，根據「多聽、多講、多唱、多學」4大原則，讓學生在愉快的課堂中體驗學習語文的樂趣。

設立藝術課程 培育學生多元發展

藝術是學校的綜合課程焦點。日常課堂以繪本為切入點，增加學生的學習興趣，更創立「幼兒創意綜合藝術」課程，讓學生體驗音樂、視覺藝術及舞蹈活動，培養他們的藝術觸覺及創造力，啟發多元潛能。學校更因此獲香港藝術發展局頒發「藝術教育獎」，表揚學校在推動藝術教育方面的卓越表現。

幼稚園檔案

校長：馮佩珊校長

校監：馬清揚先生

學校地址：將軍澳調景嶺健明邨明宙樓地下

班級編制：設有預備班、幼兒班、低班及高班

學費（全年）：預備班：$28,400 ／ 幼兒班、低班及高班：$36,160

兌現學劵資格：不適用

師生比例：1:11

學校聯絡方法：3188 3565

入學資格

收生年齡：預備班：2歲起 ／ 幼兒班、低班及高班：2歲8個月起

報名日期：9月1日開始

報名方法：親臨幼稚園／郵寄報名表格／網上提交報名表格

面試方式：小組及個別形式