婆媳｜疫情期間長輩仍想錫啖孫仔　台女藝人一句道出天下媽媽心聲

台灣女星小蠻（王承嫣）與藝人邵翔結婚後，目前育有1兒「至尊寶」，夫妻倆也時常會在社群平台上，分享自己的育兒觀念及親子日常。日前，小蠻更是有感而發的針對目前疫情之下，媽媽們會遇到的各種壓力，發表自己的意見及看法，而小蠻的言論也獲得大批網友媽媽們的贊同。



小蠻（王承嫣）與藝人邵翔結婚後，於去年產下兒子「至尊寶」，夫妻倆不只時常會透過社群平台隔空放閃之外，也經常分享自己的養育觀念，而小蠻的自然系育兒觀，更是受到許多網友的熱烈支持及贊同。

日前，小蠻在Facebook發文表示，自己最近開了一個媽媽的Line群組，各位媽媽像是找到救生圈一般，會在群組裏互相聊壓力來源、心事，以及婆媳問題，而小蠻也針對當前疫情，媽媽們所遇到的各種壓力，有感而發的表達自己的看法。

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疫情期間，長輩欲親孫遭拒不悅，小蠻：就是這麼嚴重！

小蠻表示，「最近不外乎因為病毒．導致每個媽咪都精神緊繃到幾乎沒辦法呼吸。」但仍有疼孫的長輩，想親一親或抱一抱孩子，若是出言制止，長輩可能還會生氣地問：「為什麼不能親？」、「這是我的孫子，我不能抱嗎？」，或是有抽菸習慣的長輩會說：「菸味早就沒了，為什麼不能抱？」等等。

對此，小蠻表示：「不是我們不給，而是你們的時代，我們的小時候，就是沒有這些病毒啊！」以前的年代，醫學資訊並沒有現在這麼普及，也不知道二手菸會傷腦；或許有的長輩聽完會說：「哪有這麼嚴重～」但小蠻直言，「如果真的圖一個一時可愛想親！但真的出問題了，照顧的是我們。」言語都透露出媽媽們在疫情之下的無奈。

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別對孩子說這些話！當心造成孩子心理不可逆的傷害

除此之外，小蠻也呼籲，長輩們千萬別因為想要鞏固自己的地位、形象或權力，就說出：「哎唷，怎麼這麼黏媽媽啊？」、「妳以為我沒當過媽媽啊？」，甚至是對孩子說出：「再哭媽媽就不要妳了！」諸如此類的話語。

小蠻表示，這些話自己小時候也很常聽身旁的親戚說，但這些話語，都可能會造成孩子心理不可逆的傷害，對孩子和媽媽來說，這並不是普通的玩笑，甚至可能會造成孩子及媽媽的心理傷害及成長陰影。

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「以愛之名」的過度關心，反而是一切壓力來源

小蠻在文末也表示，自己很想替各位媽咪向親娘及婆婆大喊：「女人何苦為難女人？」若是連自己都不喜歡被這樣對待，為什麼要用這樣的方式來為難自己的媳婦呢？雖然家人們給予寶寶關心是出自於好意，但「以愛之名」的過度關心，反而是所有壓力的來源。

「孩子是從我們身上拔出來的肉，在我身體裡孕育了10個月的生命，我是說真的，不會有人比我們更愛孩子，這些手，開始越界伸手進入了我們的生活。」小蠻有感而發的說道，而小蠻的這番話也引起1.6萬名網友按讚認同，也湧入許多網友在底下留言表示贊同，小蠻也在文末替所有媽咪們加油打氣！

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：疫情嚴重長輩欲親孫遭拒，直問：為什麼不能親？小蠻1語道出天下媽媽心聲】