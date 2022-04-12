婆媳｜奶奶太迷信　孩子一哭即帶他拜神　卻不知孫兒哭的真正原因

相信許多有孩子的爸媽都有這樣的經驗，將幼兒給長輩帶，卻常常因為教養方式不同而造成磨擦，一名女網友就發文抱怨婆婆很疼愛孫子，但只要孫子一哭鬧就帶去收驚，讓她覺得心很累。



事主在Facebook「爆怨公社」寫道，白天都是請保母照顧孩子，晚上奶奶會幫忙接着帶2到3個小時，她和老公下班後再接回來帶，但是保母和她帶都很正常，唯獨奶奶照顧的時候，孩子就會大哭大鬧，而且只要一哭鬧，奶奶就覺得不對勁，立刻帶去廟裏收驚，讓事主很傷腦筋。

相關文章：教養｜應采兒家中嚴守2項餐桌禮儀 一原因從不問兒子要吃甚麼

+ 13

事主表示，奶奶總是告訴她孩子的哭聲不一樣，所以才要帶去收驚，但3、5天就收驚一次，讓她覺得次數太過頻繁，「有人可以告訴我該怎麼跟奶奶溝通一下，小孩真的不能太常收驚不是嗎？」

前幾天，奶奶又帶着孩子去收驚，還提醒事主孩子哭聲有點不尋常，要注意一下，她回家後幫小孩換尿布時就發現屁股紅了一整排，「所以不尋常的哭聲是因為紅屁股，媽媽我真的心很累欸…聽說常收驚的小孩後面會不好帶」。

相關文章：惡劣婆媳關係斷捨離！逆媳5招應對野蠻奶奶 當佢5歲細路順翻條氣

+ 15

不少鄉民也有共鳴：

．「我三個小孩最大的小三了，沒收驚過，我老公不信那套」

．「我奶奶倒是說不要隨便收驚，尤其是小小孩，我兩個孩子沒收過，也是平安健康長大」

．「到正神廟宇收驚沒問題，有問題就是像妳文中說的（照顧小孩的人疏忽導致）」

．「原本沒事，可能是被收驚嚇到」

．「良心建議，越收寶寶的靈會越不穩，越難帶」

．「奶奶帶就小孩就有問題，那可能就是收驚的對象搞錯了」



不過也有人覺得原PO想太多了：

．「我老媽也三天兩頭把衣服拿走公媽廳拜，老一輩都這樣，別想太多」

．「我老公他們也是從小收驚長大的，收驚是安慰長輩的不安心，謹記不亂吃符水香灰或侵入性的動作」

．「常收驚不會怎樣、但是別給孩子喝來路不明的符水，可以洗身體沒差」

．「收驚沒關係啦，只要不亂塗，亂吃就好！住在一起就讓長輩也安心一下，妳的日子比較平靜啦」

．「別想太多，大家都是疼愛小孩子」



延伸閱讀：

老婆月拿家用3萬嫌不夠 船員夫怨：只會煮飯帶兒還會什麼？

【2021第二屆台灣房屋親情文學獎‧學生組佳作】簡亞言／九點四十五

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】