復課│子女未適應校園生活　社工提醒親子溝通最忌講：咁小事咋？

全港小學陸續恢復面授課堂起至今一個月，對於子女未能適應持續的停課、復課帶來的轉變，註冊社工及催眠治療師Ms Cherry特別提出4個建議，讓家長可以有效協助他們更快適應校園生活。她指出不少家長在與孩子溝通的過程中，會不其然犯下一些禁忌，白白錯過子女打開心窗說內心事的好機會，難以作出適時介入協助他們走出困境。



Ms Cherry指出每逢復課，孩子們又有一場「適應戰」要打了，但家長切勿掉以輕心，她說:「別以為年年都開學，不過是放個長假再上學，就沒什麼大不了。要知道，但凡是轉變，孩子都需要去時間和空間適應，過程中挑戰不斷，不論是孩子還是家長都不容易。」

Ms Cherry提出以下4個建議，讓家長可以有效支援孩子。

1.家長態度宜淡定忌急躁

由於人的狀態是會互相影響，Ms Cherry建議第一步是家長們要理解任何「轉變」都需要時間、空間去適應和調節。當理解過後，家長首要做的是，表現淡定，「家長的狀態是會影響孩子的狀態，就像照鏡般，家長愈緊張、表現愈急、愈崩緊，孩子的情緒就愈焦慮、不安、燥動。相反，家長愈從容、家中氛圍愈平和，愈能帶動孩子慢慢調節。」

註冊社工Ms Cherry指出家長反應愈緊張、表現愈急、愈崩緊，孩子的情緒就愈焦慮、不安、燥動。

2.家長最忌講呢啲

很多家長疑惑就算再三追問，孩子心房那道門就是打不開，不願多談內心事，Ms Cherry指這可能與家長的回應錯誤有關，她說：「如果家長過往總是對孩子認為困擾的事回應說:『有咩好擔心喎!』、『驚咩呀?!』、『點會咁都有壓力㗎?』、『咁小事咋?』等等語句，家長要先知道，就算你以為這樣說沒什麼大不了，是小事一宗，但聽在孩子耳中，最直觀的反應會是『你都唔明』，然後小朋友都不想再跟你說下去，就算家長再三追問，孩子心裏房的那道門也打不開了，所以這些語句絕對是了解孩子內心世界的禁忌。」

很多家長疑惑就算再三追問，孩子心房那道門就是打不開，不願多談內心事，Ms Cherry指這可能與家長的回應錯誤有關。

3.要有海納百川的包容

Ms Cherry指出由於在孩子的成長路上，會出現很多疑惑與難題，但很多時候孩子往往會因為「害怕」而什麼都不說，她說：「他們害怕說了出來會被責罵、被否定、要解說很多，而這點也是最難拿捏的，所以家長要做的事，是讓孩子明白及經驗到，只要他們肯說出來就沒問題。我建議家長可先以平靜心情，並用包容的狀態去聆聽，然後再慢慢了解孩子背後的想法，更重要的是在分柝和教導前，先將自己心底的擔心和感受向孩子分享，慢慢再去建立彼此理解、包容而理性表達的溝通模式。」

Ms Cherry建議家長要有海納百川的包容，讓孩子明白只要他們肯說出內心事，大人就願意聽。

4.聆聽比解決更重要

Ms Cherry最後建議家長一定要了解：「孩子是需要一定的空間去消化、適應。給予空間是重要的，但更重要的是，讓孩子知道他們隨時都能和你傾訴，他們講你一定會傾聽。家長們需要做的，往往是用心聆聽，有時候傾聽，比講解一百個解決方法更為有效。家長常常要抱住『你需要我就會在』、『你講我一定會聽』的態度去聆聽及陪伴子女成長。」

家長常常要抱住「你需要我就會在」、「你講我一定會聽」的態度去聆聽及陪伴子女成長。