自以為嚴厲但其實是情商低！父母黑臉、白臉觀念不一恐變子女仇人

黑臉、白臉的成因很多，也不代表黑臉就一定會被孩子疏遠、害怕。只要掌握好扮演黑臉原則跟事後的溝通，黑臉也可以成為孩子的心靈支柱！



每個人對孩子的教育理念、方式都不同，因此也衍生出所謂的「黑臉」、「白臉」：讓小孩害怕、畏懼的就是黑臉，常討小孩開心的就是白臉。但每個人當黑臉、白臉的成因都有所不同，有的是過度寵溺、有的是對孩子沒耐心……一起來看看你是屬於哪一種黑臉、白臉吧！

黑臉屬性

1. 教養嚴格的黑臉

有些爸爸、媽媽對孩子的品行很嚴謹，認為只要有一點鬆懈就會被小孩騎到頭上、或是讓孩子得寸進尺。因此對於生活中的規範、訂下的規矩嚴格執行。但也因為原則一致，不至於會讓小孩害怕、反彈，因為他知道只要不踩到爸媽的地雷、原則底線，大家都還是能相安無事～

代表行為：

1. 當小孩提出無理要求時，不行就是不行，就算哭得再淒慘、大家都來勸架，你都無動於衷。

2. 你不太常通融，因為你擔心有一就有二、有二就有三，日後會很難管教。

3. 你很不認同「會吵的孩子有糖吃」這句話。

真正有問題的以下兩種黑臉：

2. 對孩子沒耐心、個性陰晴不定的黑臉

有些爸媽可能本身就不是這麼有耐心、或是因為長時間育兒，所以耐心被消磨掉，孩子做錯一點小事就很容易爆炸！或是自身情緒控管不佳，常會把自身情緒轉移到小孩身上。白天上班受氣已經在爆炸邊緣，回家又看到一團亂、或小孩吵個不停，就會情緒暴走。這種的黑臉就比較陰晴不定，時而寬鬆時而過度嚴厲的原則會讓小孩不知所措。

代表行為：

1. 你對孩子哭鬧聲、尖叫聲本來就很不耐煩、無法忍受。

2. 當你覺得自己對孩子太嚴厲、孩子對你開始疏遠後，你會加倍對他好，甚至很常通融他一些平時不能做的事情。

3. 你寧願讓孩子怕你，也不願意讓孩子有失格行為。

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3. 負責處罰的黑臉

這種狀況比較常出現在爸爸身上。工時長、長期出差、少回家，又或是不苟言笑、本身就帶有不怒而威的氣勢，常會被媽媽當作用來嚇唬孩子的工具：「你再不乖，爸爸回來打你」、「爸爸回來看到你這樣會生氣喔！」

或許爸爸本身沒那麼嚴格、或是根本不在意，但心裡想著要跟老婆站同一陣線，也就成為老婆的打手了……但這樣的角色其實不利於親子關係，本來就少相處、不夠親密了，現在又成為懲罰孩子的工具，只會讓孩子更怕扮演這種黑臉的家庭成員。

代表行為：

1. 你很想跟孩子親近，但不知道要怎麼跟他玩。

2. 另一半常在小孩犯錯的時候提到你：「爸爸／媽媽要來囉！」、「等爸爸／媽媽回來你就完了！」

3. 你其實不太在乎小孩的品德，覺得這部分由另一半教、你負責執行就好。

以上「個性陰晴不定」、「成為處罰工具」的黑臉固然對親子關係沒有加分作用，但也有幾種白臉對孩子的品德教育危害更大。

白臉屬性

1. 過度寵溺、沒有原則的白臉

有些家長、或是長輩對孩子其實是沒有原則的。小孩要什麼通通說好，原因可能也是怕小孩吵、對孩子沒耐心：「你要什麼通通都給你，只要你不吵就好」；但也有可能就是真的疼小孩、捨不得孩子難過，所以不罵、不批評、不責備，孩子做什麼通通說好棒、好厲害。未來也有可能造成孩子自大、自私，沒有同理心，也不會對自己犯下的過錯負責。

代表行為：

1. 你寧願滿足小孩要求，也不想聽到孩子的哭鬧掙扎。

2. 常心軟、捨不得小孩哭。

3. 常覺得「小孩還小，做錯一點事也沒關係。再教就好了～」

2. 不負教養、照顧責任的白臉

還有另一種白臉是因為他根本不負教育責任、或是平時沒在照顧小孩，讓他從沒考慮到行為的後果：給過量的甜食會讓小孩睡不好、對孩子亂開支票，最後小孩吵鬧的對象是主要照顧者。

因為平常沒有長時間的照顧孩子、對小孩也不夠用心、負責，所以不知道哪些事情可以做、哪些事情不能做，就只會照自己開心、孩子要求的方式照顧。

代表行為：

1. 看小孩那麼開心，捨不得潑冷水、掃興。

2. 常有「一點點應該沒關係吧？」的心態。

3. 常覺得「沒關係，等小孩吵了再說！」的做事方式。

以上兩種白臉雖然跟孩子很親近，小孩什麼事都找你，但其實對孩子未來發展並不好，甚至有可能造成他人的困擾。

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3. 教養觀念開放的白臉

有的爸媽對孩子的教養觀念特別開放，但不代表他不關心孩子的發展、或是採放任制。他們希望孩子能在錯誤中學習成長、為自己負責，又或是不希望局限孩子的發展、讓他們無止盡的為自己的好奇心尋找答案。所以他們時常對孩子say 「YES」，陪著他們上山下海、陪伴他們一起實驗、一起學習。

代表行為：

1. 有些事情要實際做了才會知道！

2. 讓孩子常保好奇心，跟自行解決問題的能力，比什麼都重要！

3. 有時候覺得孩子行為好丟臉，但看到他們從中學到東西又覺得滿足。

目前最大的親子問題中，是大家都不願意當黑臉。但其實不論你是教養觀念開放的白臉、還是態度嚴謹的黑臉，最重要的是夫妻兩人要「原則一致」，不然會造成嚴重的親子關係失衡（小孩特別偏愛其中一人、不肯跟黑臉親近）、小孩的品德教育也教不好（因為總會有白臉撐腰）。

如果是無可奈何地扮演黑臉，要記得告訴孩子自己為什麼生氣、懲罰他的理由是什麼，這樣小孩就知道這位黑臉不是情緒性的發洩，而是事出有因，只要自己不要再踩底線，黑臉也可以變白臉、好好親近。

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