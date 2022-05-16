天氣潮濕有利塵蟎繁殖　一張被可藏幾十萬隻　洗被後必做呢一步！

最近連日下雨，天氣非常潮濕。潮濕天氣下很多小朋友都出現敏感症狀，其中常見的致敏源是匿藏在家中的塵蟎。因為潮濕天氣有利塵蟎繁殖，如果滿足塵蟎繁殖要求，一張被可以有多達幾十萬隻塵蟎，從而引起過敏和哮喘。有些人會選擇用曬被並拍打被子的方法，希望能夠將被子中的塵蟎拍出，但其實如果做漏一個步驟，隨時造成反效果，加劇過敏情況！



日本節目《恐怖醫學》中找到專門研究蟎的專家吉川翠醫生分享，塵蟎會在潮濕天氣下繁殖，其中我們的被子長年累積皮屑，是塵蟎繁殖的溫床，在滿足多個繁殖條件的情況下，一張被可以有多達幾十萬隻塵蟎，從而引起過敏，例如出現異位性皮膚炎、打噴嚏、咳嗽甚至哮喘。吉川翠醫生指出，塵蟎是導致哮喘的最大原因。根據日本厚生勞動省所制定的基準，如果一平方米有100隻塵蟎以上，就有機會導致過敏，甚至支氣管哮喘。

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曬被做漏一個步驟 反而更易接觸塵蟎

坊間有指經常清洗被子，並用太陽曬乾，能夠將塵蟎殺死，再用力拍打被子，能夠有效將被內的塵蟎屍體和糞便打出。吉川翠醫生指出，這個說法只正確了一半，如果單純用這個方法清潔被子，會導致塵蟎屍體和糞便被拍打到被子表面，再使用被子的時候反而會更加直接接觸塵蟎，加劇過敏情況。吉川翠醫生提醒，在收回被子後，要再用吸塵機將被拍打到被子表面的塵蟎屍體和糞便吸走，才算是有效的除塵蟎方法。

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保持環境乾燥 最有效防塵蟎

當空氣濕度低於50%，塵蟎就接近無法生存，因此平常應該保持家居環境乾燥。吉川翠醫生建議床單被子和枕頭套等會接觸人體皮屑的物品，應該一星期清洗一次，並保持乾爽，就最有效防塵蟎。