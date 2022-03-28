抽濕機｜除濕防霉靠一部機不夠　配搭洗衣粉、茶葉5大法寶更有效

一到下雨天，室內的濕氣不斷增加，讓人的心情也跟著不美麗之外，也會影響健康，特別喜愛高濕度的環境「黴菌」會使人過敏，更可能造成支氣管炎、鼻炎等問題，而且處在濕度過高的空間會容易感到疲倦、食慾不振。所以平時就要養成防潮習慣和懂得運用除濕防霉小物，讓室內保持最宜人的狀態。



抽濕機外，還有更多助家居除濕防霉方法：（按圖了解）

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1. 早晚要關窗戶

早上和晚上是外面濕氣最重的時候，關上窗戶可防止水氣入侵。中午或天氣轉晴時，氣候相對乾燥，就可以開窗讓空氣流通。

2. 浴室要注意的事

家中水氣最多的地方就是浴室，使用後要記得隨時關上門，如果有窗戶可以打開保持通風，若沒有則使用抽風扇來流通空氣。另外，洗澡時因溫度較高，很容易就成為了黴菌的溫床，所以洗完澡後，可以用冷水沖洗浴室牆壁、地板來降溫，以防止發霉。

3. 運用抽濕機

下雨天或是梅雨季時，適時的增加除濕機的使用頻率，可以降低室內的濕氣。除濕機可依室內空間大小和潮濕狀態來選擇適合的機種，使用時要記得關窗，將除濕機放在空間中間，也把櫃子打開，減少封閉空間的濕氣。

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4. 除濕防霉小物

平時除了多注意，以及使用除濕機來降低濕氣外，也可以搭配其他除濕防霉小物，來加強防潮效用。

一、香氛蠟燭

若是室內潮濕，點蠟燭可以降低濕氣。如果家中已經出現霉味，可以選用有天然草本精油的香氛蠟燭，不但可減輕濕氣、去除濕氣，還能提升居家浪漫氛圍。

二、木炭

木炭的表面空隙可以吸附水氣來調節濕度，還能去除異味，是很適合放小空間的防潮物。將適量的木炭放在一個通風的籃子內，或是用報紙包好，就能放衣櫃或鞋櫃來除濕，而且只要定期把木炭曬過太陽，就能重覆運用。

三、洗衣粉

常見的洗衣粉也有吸收水氣的功能。把洗衣粉放入任一盒子，用保鮮膜蓋在上面並戳幾個小孔，再用橡皮筋封口，完成之後，就能放在衣櫃或鞋櫃來除濕。置放一段時間後，吸滿水氣的洗衣粉就會結塊，此時再換新的洗衣粉既可，而結塊的洗衣粉還是可以拿去洗衣服，一點也不浪費。

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四、茶葉、咖啡渣

平時喝茶、咖啡所殘留的茶葉渣和咖啡渣也有除臭、防潮的效果，像櫥櫃、冰箱這些比較有食物味道的地方就很適合置放。將茶葉渣和咖啡渣拿到太陽下曬乾（沒曬乾反而會讓黴菌生長），再放入紗布袋、絲襪或棉襪，也能直接用報紙包住，只要定期拿去曬乾，就可以重覆使用。若是不常飲用咖啡的人，現在很多咖啡店都會把咖啡渣擺在店外讓人取用，或是可直接詢問店家是否可索取。

五、報紙

以前下雨天把鞋子弄濕了，都會將報紙塞入鞋子來吸掉水氣。同理，將報紙捲成一筒，用膠帶貼好或用橡皮筋綁好，再把它放入衣櫃或鞋櫃，大約一兩個月可置換。

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