太古城麥當勞｜一家三口與染疫婦同場10分鐘中招　醫生教2招自保

有一家三口到太古城麥當勞進餐，同日遇到一名由美國返港的64歲婦人，她受變異病毒株Omicron BA.2.12.1感染，兩者有10分鐘重疊的逗留時間。一家三口其後發病及檢測陽性。日本曾有實測顯示，只要與帶菌者交談一分鐘，環境中已充滿病毒，同場30分鐘則大部分物件都沾上病毒。兒科醫生建議家長帶小朋友外出用餐時可注意2點來自保。



有41歲母親與分別8歲及9歲兒子在5月13日曾到太古城麥當勞用餐，同日一名已在中環九如坊蘭桂坊酒店完成檢疫的64歲婦人到同一地點光顧，她已受病毒感染。4人有10分鐘逗留時間重疊，其後一家三口在5日後發病並測出陽性反應。據衛生防護中心向患者了解，兩者座位並不相近，一家三口坐於領取食物位置前的圓枱，染疫婦人離開時有可能經過該座位，正待基因分析確定個案是否有關連。

日本實測帶菌者交談1分鐘 環境已受污染

日本節目《教えてもらう前と後》模疑堂食時飛沫擴散的情況，結果發現，一分鐘的交談已可污染環境至嚴重水平，如對坐的食客是帶菌者，一個咳嗽足已令你整個上半身都沾染病毒，節目建議食客之間以「Z」型住開，保持距離減低風險。

限制小朋友在餐廳走動

兒科專科醫生陳欣永建議，家長和小朋友外出進食時，脫下口罩前及之後都要先用消毒酒精洗手，盡量限制小朋友在餐廳走動。

陳醫生補充：「食飯的枱同枱之間都要隔得闊啲，盡量減少啲互動同交流，以防大家容易接觸到飛沫。」