復課後首宗校內傳播 2名同學疑除口罩進食後確診 學生自保必學9招

本港昨（17日）新增328宗個案，當中學校呈報共20宗個案，涉及20間學校。其中一名中學生與早前確診的學生就讀同一班別，相信是他們在校內曾除下口罩飲食、有面對面接觸，屬復課以來首宗校內傳播。



衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨（17日）出席疫情記者會，表示學校呈報共20宗個案，分別來自20間學校，涉及2間幼稚園2名學生、7間小學6名小學生及1名小學教職員、9間中學9名中學生及1名中學教職員，以及1名特殊學校職員。

（資料圖片）

其中一宗呈報個案的中學生與另一位在本月15日確診的學生為同班同學，5月12日為最後上課日。歐家榮稱，由於同一班房在短時間出現兩宗個案，當局擔心班房有爆發，遂深入了解過兩名患者在班房的活動。兩名學生互相認識，小息時曾除下口罩一起進食，有面對面接觸，可能因此感染。

（梁鵬威攝）

歐家榮續指，其他同學有戴口罩及做足防護措施，與兩名患者沒有面對面接觸，故並無列為緊密接觸者，加上學生及老師快測均為陰性，暫未見校內有爆發，但已要求學校進行消毒清潔，並會繼續觀察情況。

校園防疫要做好呢幾步：

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如果再有需要，在回校後，不妨再用消毒濕紙巾徹底清潔桌椅，而且時刻戴好口罩，出入班房後或進食前後都要洗淨雙手，做好個人衛生。