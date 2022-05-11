元朗酒樓爆疫最細4歲快測呈陽　專家指外出用餐要注意呢兩樣嘢

元朗「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」出現群組爆發，目前合計有23名食客染疫，包括經包括20名食客、一名餐廳員工、以及兩名密切接觸者，當中年紀最細的小朋友只有四歲。衞生防護中心指出，暫時沒有證據顯示是環境因素導致傳播。已要求酒樓進行消毒，目前認為餐廳不需停業。



通風位置靜止要小心 揀座位幫助不大

呼吸道系統專家梁子超表示，雖然社區已有過百萬人染疫，但仍有部份易感染人口，包括長期病患、長者及幼童。元朗酒樓爆疫，有可能是坐在中間位置的食客都是易感染人口。另一方面，通風位置或許是成因之一，酒樓中間位置的通風相對靜止，過濾裝置換氣可能不足，而造成傳播。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（11日）在疫情記者會上指，由於涉事的酒樓有搭枱情況，主要涉及5至10張枱，患者集中在中間及靠右的位置。

兒科醫生陳欣永建議，一家人去酒樓進食時，脫下口罩前及之後都要先用消毒酒精洗手，座位方面其實影響不大，家長只可以盡量揀選與周遭食客有足夠距離的座位減少風險，反而留意酒樓的通風、對流才是重點。以Omicron的傳播力為例，若酒樓的通風、對流做得不足夠，便很大機會感染到。

熱水洗餐具作用不大

是次涉事的酒樓有經營點心及火鍋業務，而一般傳統的做法，都是用熱水沖洗餐具，兒科醫生陳欣永指：「其實用熱水沖洗，在醫學角度上的作用不大，此舉並不會有效殺滅病菌，心理作用大於實際作用。」

如果要有效的話，用消毒濕紙巾擦拭會比熱水沖洗來得有效，但陳醫生坦言未必每個香港人也會做，而且也沒有一項絕對正確的做法，求安心的最好便是先用消毒濕紙巾擦拭再用熱水沖洗，雙管齊下，也建議家長帶同小朋友外出用膳時，不妨自攜食水及餐具。

陳醫生補充，如要外出用膳，也宜預先好好計劃。「揀彈性時間、唔好太多人嘅餐廳。家長可以帶定小玩具，盡量令小朋友安坐飯桌，等佢唔好走嚟走去。」