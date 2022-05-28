婚姻｜奶奶癌症已末期　老公想賣樓醫母　人妻反對：再活也沒幾年

即便被醫生宣判死刑，許多癌末病人的家屬仍會傾力治療到最後一刻。但近日一名女子在網上抱怨，奶奶被診斷出大腸癌末期，丈夫想變賣老家來支付醫藥費，她出言反對卻遭丈夫提離婚，讓她不解自己哪裏做錯了。此言一出非但沒有引來同情，反遭網友痛批「喪盡天良」。



一名網友在「匿名公社」發文傾訴自身困擾，她表示，前陣子奶奶被檢查出大腸癌末期，但由於老爺奶奶都沒有買保險，丈夫與兄弟姊妹商量後，決定一人先拿10萬台幣（約2萬7千元港幣）應急，不足的部分再把老家賣了支付。

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但事主並不認同這種做法，「奶奶已經是末期醫生說再活也沒幾年，而且大哥小姑買房子時奶奶都有贊助，現在只有我們還在租房子，當初奶奶也說會把老家過戶給先生，現在為甚麼商量到後面變成要賣老家付醫藥費？」她向丈夫反應後，丈夫只說，現在要以母親為優先，並要求她換位思考。

事主接着告訴丈夫，如果是她的母親一定不會想連累孩子，但丈夫聽完暴怒，還說要跟她離婚，「我不知道我錯在哪裏，也不覺得我有錯，難道要為了已經末期的奶奶把身上所有的錢都丟進去嗎？那以後我們要怎麼生活？」。

此言一出，事主遭多數網友指責缺乏同理心︰

．「那是他媽媽啊，家人想盡孝你就放手給他去做，不要給你老公留遺憾，錢再賺就有」

．「再怎樣那是你先生的媽媽還有房子，現在為了房子就要先生放棄他媽媽？如果換成是你父母一樣病危你會怎麼做？」

．「就算你會這樣喪盡天良，也不代表別人要跟你一樣沒良心！」

．「你搞清楚，那不是你的房子，她賣自己房子付自己醫藥費有甚麼問題嗎？」



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不過也有網友認為事主的考量不無道理︰

．「如果奶奶不在了房子也賣了，那以後老爺住哪？」

．「懂你的委屈，但你挑牌的時候挑錯了 」

．「這真的是兩難，需要動智慧了」



還有網友熱心提出解決方案，「當初老爺奶奶明言要把房子過給你先生，那此時也可以啊，例如市價1000，自己人便宜點算800，扣掉子女一人拿100，剩下500！你們就用貸款方式過戶房子，醫藥費誰都不用支出，就從這500扣！」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】