婆媳｜兄嫂新居入伙　奶奶急用主人房廁所　阿嫂不滿嬲到返娘家住

為了慶祝大哥大嫂搬進新家，我和爸媽特地北上去幫他們慶祝。

卻因為我媽「擅自」在她的主臥室上洗手間，而不是用客廳旁的洗手間這事，大嫂就臭臉抱怨我媽。



我聽到後跟大嫂吵了起來，我說她太矯情，自己的家人又不是外人更沒有傳染病，就算我媽沒先告知她一聲，也沒必要對我媽口氣這麼差，老人家不過是小號比較不能忍，有必要態度兇巴巴像我媽有麼傳染病似的嗎？

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後來我哥買飲料回來進家門看到爸媽的臉色都不好；知道這件事後也責備大嫂太大驚小怪；結果大嫂居然為這事氣哭回了娘家。之後我大哥打算去接她回來還被她要求必須我和爸媽跟她道歉，不然不肯再回來。

她媽媽也在旁邊附和說她從小就有潔癖，在家時大家都不敢動她的東西，還說讓我們多包容一點。

我哥說：要不要回來隨便，不想回來就離婚吧！要我妹和我父母道歉？

不可能！

（帥）最後我大嫂讓步跟我哥一起回到他們新家；但是從她偷偷瞪我的眼神，好像我是多麼惡毒的毒菇似的。真讓我哭笑不得～～

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社員回覆

這個大嫂有病！我也很龜毛不喜歡人家用我的廁所，但是是自己的親人，又是長輩忍一下等離開再清潔不就好了，有甚麼好大驚小怪。



下次去尿到馬桶邊緣，還要灑幾滴在地板。



你哥還算好的了，我家也是一樣有個哥哥結婚，因為我平常都不住家裏，前段時間回家，我幫我媽說話，說妳住家裏，吃家裏，用家裏的，我媽一個人做家裏衛生的時候，你居然都沒打算幫一下嗎？你看的下去？然後還順便提了我媽晚上加班來不及丟垃圾你丟你房間里的垃圾都不能幫忙丟一下客廳的垃圾嗎？甚至連碗都不會幫忙洗，不說全部給你洗，至少和我媽輪流洗吧，你和我哥交往期間同居就算了，我們當你是客人，因為你也沒天天住，都結婚住進來了還不把自己當家的一份子，幫忙做一點事，結果她居然說她不是來做幫傭的，都給我氣笑了，更噁心的是我哥知道後還說他要搬出去，不讓他老婆受委屈，拜託，你有錢搬出去嗎？就你老婆不工作，靠你一個人的薪水，如果沒家裏供着，你過得下去？還不是在威脅我媽，我媽聽到也是勸我說我都不在家裏了，她也不想另外一個兒子也搬出去家裏冷清清的。



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