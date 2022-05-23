港大同學會書院3名學生確診如常上課　教育局：決定經過專業考慮

港大同學會書院早前有3名中一同班學生確診，而學校並未有停課，如常面授課堂。教育局局長楊潤雄今日（23日）回應學校做法，表示此決定經過專業考慮，雖然有個案發生，但在學界來說，普遍的情況並不是太差，當局會繼續留意情況。他又指，全校如果有一日有5%的同學受感染，或如果在一個班別內有10%的同學受感染，衞生防護中心將會考慮對學校提出更多要求。



港大同學會書院在上周有3名同班的中一學生確診新冠病毒，據校方指至今未有新增個案，學校亦已完成徹底清潔和消毒，今日（23日）學生如常回校面授課堂。

對於外界質疑學校未有停課，教育局局長楊潤雄回應說：「總的來說，是有些個案發生，但在學界來說，普遍的情況並不是太差，尤其是港大同學會書院過去數天雖然有三宗個案出現，但現在衞生防護中心經過專業考慮，仍然覺得學校可以維持面授課堂，當局會繼續留意情況。」

他又指，在這段時間看到學校做了很多防疫抗疫工作，包括在剛過去的周末進行了清潔，亦要求學生繼續做快速測試。以他所知，港大同學會書院今日沒有呈報個案，而透過這些工作，可令學校的安全度符合面授課堂的要求。他又呼籲所有同學都盡快接種疫苗，表示接種疫苗始終是最有效防止重症或死亡個案的方法。

感染人數達全班10% 對學校要求將有調整

楊潤雄表示，教育局一直以來都有基本的考慮，就是全校如果有一日有百分之五的同學受感染，或如果在一個班別內有百分之十的同學受感染，這些個案衞生防護中心有機會經過考慮後，對學校有更多要求，例如指示學校該如何做。他說：「現在大家都看到似乎過去的一個月，（學校）都能夠運作良好。我們當然會看看整體情況，再決定是否需要在某些情況下作出調節。」