教育局最新指每個學生均可出席畢業禮　校長：典禮從簡但意義重大

教育局在今日（19日）更新《預防 2019 冠狀病毒病學校健康指引》，內容指幼稚園及中小學的所有學生均可出席畢業禮。而中小學可安排已完成接種兩劑疫苗並超過14天的學生參與須除下口罩的表演活動。有幼稚園和小學校長均對更新指引表示歡迎，認為畢業典禮對學生的意義重大，即使表演減少、典禮從簡也想每一位都參與。



教育局今日（19日）更新指引，在上課日課堂時段，學校在校園內舉辦半天的集體活動，如畢業禮、家長日、開放日、校園參觀等，學校應確保參加者有足夠的社交距離及嚴緊遵從各項防疫抗疫措施，包括確保場地空氣流通。所有參加者須戴上口罩，原則上，應盡量保持最少一米的距離。來自校外的訪客進入校園須使用「安心出行」及符合「疫苗通行證」的要求。

所有學生均可出席畢業禮

最重要的是，教育局表示幼稚園及中小學的所有學生均可出席畢業禮。該局又建議，畢業禮須盡量縮短典禮時間、減少安排表演活動、出席者應盡量平排而坐，並面向同一方向（避免面對面活動）。學校可安排已完成接種兩劑 2019 冠狀病毒病疫苗並超過十四天的學生參與除下口罩的表演活動。

幼稚園校長：冇諗過放棄任何一個

有幼稚園校長表示，有家長擔憂小朋友未能參與人生中的第一個畢業禮，校方亦不願放棄任何一個學生參與和表演的權利，因此常和家長說「可能遲啲有轉機」。

是次亦十分歡迎教育局的更新指引。校長表示，校方並不會在畢業禮上安排任何需除下口罩的表演和活動，而如常舉行為學生授憑、頒獎和拍照的儀式，為家長和小朋友留下美好回憶，亦是每個小朋友的權利。

上課天的另外半天課外活動仍需打針

雖然放寬了參與畢業禮的要求，但學校在上課天的另外半天課後時段，學生如想參與非學術的課外活動，又或是學校舉辦全日活動，由於學生需要用膳，學校（已獲批准恢復全校及個別級別全日面授課堂的學校除）只可安排已完成接種兩劑 2019 冠狀病毒病疫苗並超過十四天的學生參加。

而大型活動如陸運會或水運會，只可安排已完成接種兩劑 2019 冠狀病毒病疫苗並超過十四天的中小學生參與運動項目。

周六半天活動放寬

在週六，中小學及幼稚園亦可安排學生進行半天無須除下口罩的非學術性的課外活動（如音樂、體育活動、校隊訓練）。期間中小學若要進行除下口罩的活動，則只可安排已完成接種兩劑 2019 冠狀病毒病疫苗並超過十四天的學生參加，而幼稚園則不可進行除下口罩的活動。

另外，中小學只可安排已完成接種兩劑 2019 冠狀病毒病疫苗並超過十四天的學生在週六進行全天的活動。

小學校長：善用周六半天時段

佛教林金殿紀念小學吳永雄校長接受訪問時表示歡迎更新指引，進一步提升了學生對活動的參與率。不過，他亦指畢業禮的安排會一切從簡，減少表演項目，「因為復課之後要追趕課程，缺少練習的時間，我們亦不願讓表演和練習變成學生的壓力，需照顧他們的情緒」。

而放寬周六的半天時段也能讓學校有更彈性的安排，例如安排幼稚園學生參觀校園、開放日、插班生考試、叩門面試等，又或是一些不需除下口罩的校隊表演，也可以有多半天時間進行，部分未注射疫苗的學生亦有機會在周六參與半天活動。