九龍塘國際英文幼稚園累積6名師生確診　近60名學生停課至周五

本日新增18宗學校確診個案，涉及13間學校，包括16名學生及2名教師。其中，九龍塘羅福道國際英文幼稚園暨幼兒園累積6個新冠病毒確診個案，包括5名學生及1名老師。確診老師任教使用同一課室的上、下午班，而2班亦出現學生感染個案，衛生防護中心為謹慎起見，建議上、下午班各29名學生停課，直至本周五（27日），而且每日亦需在家進行快速測試。



衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，該學校的其中4宗個案就述下午班的同一個班別，分別在5月22日及23日發病，最後上課天均在5月20日，其中一名個案已打一針疫苗。在今日（24日）衛生防護中心再接獲多2宗個案，其中一名是任教該班別的老師，在5月20日出現輕微上呼吸道感染病徵，但快測呈陰性，因而繼續授課。由於該班別有傳播群組，於是進行了核酸檢測，結果呈陽性。另一個新增個案是上午班學生，惟亦使用同一個班房。而確診老師亦有任教上午班。

今日（24日）有衞生署人員中午到學校採集環境樣本，逗留約一小時後離開。歐家榮指，由於以上個案發病時間相近，與其他社區個案暫無流行病學關連，不排除課室內有傳播，再加上校內只有約一半學生接種疫苗，為謹慎起見，上下午班各29名學生均需停課至本周五（27日），每天亦需在家中進行快速測試。