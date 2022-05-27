鼻敏感│家用空氣清新機5個擺位注意　介紹3款常見牌子產品

隨住夏季來臨，氣候與溫度的變化較大，加上空污嚴重令空氣中的致敏原大增、塵蟎和黴菌繁殖，讓小朋友鼻敏感、氣管敏感等毛病發作。自新冠疫情爆發之後，不少家庭都會在家中添置空氣清新機，原來擺放位置都有秘訣，放對位置才能發揮最大作用！



選機要睇呢個位



耳鼻喉專科醫生邱騏驄建議，在選購空氣清新機時要留意濾網密度，濾網是能有效減少空氣中的懸浮粒子和致敏原。邱醫生指，如果空氣清新機的濾網質素較差，作用就如同一把貴的風扇。

5個最佳擺放位置建議

邱騏驄醫又指，如果想盡量減少家中小朋友接觸致敏原，擺放的位置還要視乎家庭結構、房間、空氣流動，難以一概而論。

另外，台灣亦有專家建議以下5個擺放位置：

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1.並不是長期擺放客廳，由於污染源位置隨時改變，空氣清新機也需要視乎需要而移動。

2.將空氣清新機移動到長時間逗留的位置，好像在睡覺時，將空氣清新機移到睡房，有助改善空氣質素幫助入眠。

3.要將空氣清新機放置於換氣通風位，可置放於門口或窗戶邊等換氣位，以發揮其最大效用。

4.不要只看美觀整齊，而將空氣清新機置放置於角落或靠牆位，這樣會增加吸附角落污染物的機會，較易吹起灰塵，令空氣質素更差，令空氣清新機及機體濾芯的壽命縮短。

5. 空氣清新機最佳擺放位置是距離人體2公尺範圍內，如睡眠時擺在頭部附近，形成正氣壓，讓空氣往門口（負氣壓）流動，變得更清新。

現時市面上有不同的空氣清新機，家長在選購時很易會有選擇困難症，即睇3款熱門空氣清新機牌子產品詳情。



Philips

Philips最新推出空氣清新機1000i 系列，內置3 層濾網，分別由前層濾網、NanoProtect HEPA和活性碳濾網組成，能夠去除99.97%細小至0.003微米的超微細粒子，過濾空氣中的細菌、病毒、花粉、灰塵、PM2.5、寵物皮屑、氣體，甚至冠狀病毒，在嚴峻疫情下，絕對是為家中小童及長者把關的一道重要防線。很適合放在廚房、書房，當中的潔淨空氣輸送率達到每小時300立方米，開啟後只需10分鐘便能淨化空氣，適用於38平方米的空間。早上醒來與晚上常打噴嚏、每次更換被鋪床單及換季時，鼻敏感症狀也相對減少。而且機身可清楚見到空氣質素燈由紅轉藍及手機app遙控操作，十分方便。

IKEA宜家

IKEA宜家傢俬推出三款空氣清新機，顏值甚高，較有特色的是STARKVIND茶几連空氣清新機，有染色橡木面板及白色，主要特點是可調校為自動模式，自動偵測空氣中（PM2.5）的粒子並自動調校風扇速度來進行過濾，讓用家不需要經常調校風速，安心處理自己的事務。另一款同品牌的STARKVIND 空氣清新機，特點是當連接到 TRÅDFRI閘道器時，可以手動調校並設置成自動模式或透過宜家家居智能應用程序作自動操控模式。FÖRNUFTIG空氣清新機，主要特點是附帶粒子濾網及可另購活性炭濾網，以淨化空氣中的污染物，如異味、灰塵、煙霧、花粉和化學物質。

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小米

小米空氣淨化器 4 提倡呼吸潔淨健康空氣，可釋放負離子，協助淨化空氣，400m3/h顆粒物CADR值達每小時400立方米，每分鐘可輸出6,660升潔淨空氣，並配備 360°全方位進風，三合一過濾功能 去除 99.97% 的 0.3μm 粒子*為患有鼻炎及過敏症的人士提供全天候保護，在大約 10 分鐘內淨化 20 平方米的房間。

選購時需留意濾網效能

耳鼻喉專科醫生邱騏驄指，市面上空氣清新機款式很多，家長選擇時要留意其功能是否有效減低空氣中的致敏原。邱騏驄醫生說：「我們發現大部分香港人患有鼻敏成因是塵蟎，無論大人小朋友也要避免接觸到塵蟎，這對鼻敏感、皮膚敏感、氣管敏感都有幫助。除了塵滿敏感外，昆蟲、花粉、貓狗毛髮敏感亦很常見。如果能夠避開到這些致敏原，都有效可以控制到敏感發作。」

進行測試及早發現致敏原

如果空氣清新機已通過測試，證實可以減低環境致敏原的話，是能有效阻止小朋友敏感症狀發作機會。但邱騏驄醫生建議家長要分清楚小朋友的症狀和表現是否鼻敏感所致，他建議「做敏感測試，可以知道是否真的有致敏原存在，如果有辦法減低與致敏原的接觸，理論上是可以改善得到。」

哮喘童應避免接觸毛公仔

另外，醫生建議患有哮喘或鼻敏感的小朋友更要避免接觸到致敏原，應盡量避免接觸毛公仔。他亦建議：「每一至兩星期都可以用超過60度熱水清洗床單被鋪。地毯、窗簾或者衣物都要避免放在睡房，以免塵蟎或致敏原接觸到小朋友。」

他建議家長，如發現小朋友鼻敏感的病徵出現以下幾個情況，就應盡快就醫檢查，「第一，影響小朋友睡眠質素或者學習;因為有時候打幾個噴嚏，未必需要立即睇醫生，但如果發現小朋友經常都被鼻敏感影響，例如讀書要經常抹鼻水，不能集中上課，或影響睡眠質素，就要找醫生救助。第二，如果數星期持續出現鼻炎病徵，最好也找醫生檢查清楚。」