星爸用心教仔女 李璨琛教元元做功課 胡杏兒老公教大仔分鯊魚品種

很多家庭都是媽媽負責教孩子功課學業，但亦有些時候會由爸爸出馬。日前李璨琛太太在IG貼出元元做中文功課的短片，背景有李璨琛的聲音，教導元元做功課，但李璨琛太太就留言笑指只能教中文，因為李璨琛教數學功課非常經典，英文亦不擅長。而胡杏兒老公亦曾經在IG貼出教大仔Brendan用英文分鯊魚品種，只見這些鯊魚品種的英文名字並不容易，但Brendan依然能夠朗讀出，非常厲害。



日前李璨琛太太在IG貼出元元做中文功課的短片，背景有李璨琛的聲音，教導元元做功課，不過李璨琛太太就留言笑指「李老豆只能夠同個女做中文功課，係英文方面，佢一定要由A至Z數落去先能夠順利讀出26個英文字母，如果你由中間其中一個字母問佢下一個字母係乜，佢真係未必答到你，或者會答錯😂係數學方面，仲經典，因為有一日佢同個女做數學功課，個老豆指住個長方形，問個老母，『呢個算唔算係正方形呢？』 」，直言李璨琛已經46歲，連長方形同正方形都唔識分，簡直是聞所未聞，讓不少網友為李璨琛說話，表示「拿！46歲好細啫，唔識中間開始背英文順序係可以發生的。關於唔識分長方形正方形就唔關年齡事，大概係細個玩積木少」、「又多項親子活動😂兩父女一齊學👏」

而胡杏兒老公亦曾經在IG貼出教大仔Brendan用英文分鯊魚品種，只見胡杏兒老公拿着一張英文鯊魚圖鑑，讓Brendan逐個朗讀，而這些鯊魚品種的英文名字並不容易，但Brendan依然能夠朗讀出，非常厲害。