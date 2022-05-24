5歲童挨跌天線得得B受驚嚇呆　再問點解公仔咁恐怖　專家教點安撫

網上昨（23日）瘋傳有5歲男童於旺角朗豪坊「踢」跌1.8米高「天線得得B」Lala公仔展品，父母最後向店方賠償近3.4萬元。男童爸爸事後受訪時表示，兒子當時受驚過度，嚇得不敢張聲，他跟太太也不敢重提此事，只望兒子能盡快解開心結。註冊心理學家程衞強指，家長目前最首要處理小朋友情緒，建議家長可分享自己小時候做錯事的經歷，讓孩子知道父母會接納他、伴他同行。



5歲男童的爸爸鄭先生接受訪問時表示，當時太太和長子在朗豪坊一間玩具店閒逛，他和小兒子則在門外，他沒有看到事情發生的經過，只是聽到一聲巨響，便見到長子站立在破碎展品旁邊。店員其後跟他「說明」，指是男童「之前踢咗一腳」，鄭先生一心以為是兒子把展品踢跌，當下沒有向兒子查問過程，也沒有責怪兒子，不過當時店員亦沒有出示閉路電視或其他證明指是兒子弄跌展品。「因為門外已經好多人圍觀，小朋友好驚，嚇到唔敢出聲，我哋淨係想快啲走，就應承賠錢。」他續指，店員其後打電話問公司如何處理，展品原標價5.28萬元，最後鄭先生以信用卡賠償3.36萬元。

鄭先生憶及，意外發生當下，兒子顯得很驚慌，呆呆站在展品旁邊，於回家路上一直一默不作聲，他與太太為免影響兒子情緒，當晚只輕輕叮囑兒子「下次唔好周圍搞啲嘢」，兒子亦表示明白。惟數日後，兒子對意外仍顯得耿耿於懷，多次向他詢問展品下落，「佢問我，爸爸點解公仔咁恐怖？可唔可以畀我睇返隻公仔？我都唔知點答佢好。」他為免再次勾起兒子回憶，只好避而不談，也跟太太協議暫時不會再提起此事。

心理學家：家長避免過多指責

註冊心理學家程衞強表示，從網上流傳的相片和閉路電視影片估計，小朋友當時是無意圖的動作，認為家長應避免過多指責，但可教導小朋友要注意個人言行，輕輕提示小朋友行街時不要隨意挨、靠、躺、碰到物件，應拖實父母，「可能行街行到攰，挨一挨，是沒有意圖，這下小朋友有點無辜，因為他不是有心，也沒有起腳踢，沒有刻意打爛。大人見到欄桿可能也會挨落去，而在小朋友的認知，其實不懂分辨哪個物件是否可以依靠。」

首要處理孩子情緒 給予愛與同行感

程衞強認為，家長現時最重要是處理小朋友情緒，先接納其負面情緒，讓他將感受說出。如果小朋友未能清楚表達，家長也要讓小朋友不要太擔心，讓他知道父母會接納他、包容他、愛他。他建議父母分享自己小時候做錯事的經歷，打爛物件後也會有害怕的感受，著小朋友放下擔憂，「爸爸媽媽會陪住你」，讓小朋友有同行感。他坦言，從網上片段看來，其實該展品也有機會一觸即跌，所以如果家長過多的指責，有機會令小朋友以為自己犯下大錯，所以家長要將重點放在包容、處理小朋友的情緒，給予他愛及同行感。

至於家長應否要小朋友面對事件，程衞強表示：「這可視乎小朋友是否想討論，如果小朋友想，家長可回放錄影片段給小朋友看。但如果小朋友情緒反較大，家長暫時無需要再特別提起。」

幼兒階段較易自責、內疚

程衞強又建議，父母日後與孩子討論這次意外時，不妨將當時職員的對話納入討論內容，例如「可能個哥哥講得好大聲會嚇親小朋友」、「其實哥哥講嘢咁大聲係唔啱」、「我哋需要溫柔啲去講嘢」，若父母在過程中有表現憤怒，也可以向小朋友坦承，「其實昨日爸爸講嘢都好大聲，都唔係好好，你提醒我呀，我下次細聲啲」。他表示，這樣對話主要讓小朋友知道，別人大聲責罵鬧未必是自己犯錯，特別是對幼兒來說，其心理發展階段會較易出現自責、內疚等情緒及想法，只要是別人大聲，他都可能誤以為是自己頑皮做錯，所以家長可與小朋友討論店員的反應，讓小朋友知道可能是大家有誤會，並非他頑皮，但大家大聲說話是不對的。