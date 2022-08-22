洗衣機｜機槽含菌量超標　全因不經常洗衫？靠5步驟徹底清洗機槽

陰雨綿綿的梅雨季節，不只是衣物容易潮濕發霉，就連本來拿來清洗髒污的洗衣機，都有可能滋生霉菌，害衣服越洗越髒。



近來日本媒體，就分享了保養洗衣機的正確方式。

即看5步徹底清潔洗衣槽：（按圖了解）

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根據日本媒體《FNNプライムオンライン》報道，和每天都會使用的洗衣機相比，一周只洗兩到三次的洗衣機，機體內的霉菌含量明顯偏高，甚至高達前者13倍之多。主要的原因在於溫度上升時，霉菌會以殘留的清潔劑做為養分，使得機槽整體成為繁殖的溫床。

家電達人和田由貴指出，想要維持機內的整潔，可以定期用以下的方式清潔洗衣機。

Step 1

首先將洗衣機內的網袋卸下，將肉眼可見的垃圾、灰塵清除。

Step 2

接着以水管之類的容器，將40至50度的溫水倒滿洗衣槽。

Step 3

加入洗衣服單次份量的漂白劑，運轉洗衣機5分鐘。

Step 4

將洗衣機放置三小時以上。等到槽內灰塵都浮起來時，用濾網加以打撈。如果沒有濾網，可以將沒用到的絲襪套在衣架上，當成是簡單版的濾網。

Step 5

最後以沒有放入任何東西的情況下，讓洗衣機跑過一次洗衣流程，結束後再適度擦拭洗衣槽內側即完成。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】