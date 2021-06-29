洗冷氣│冷氣有怪味房間恐成細菌密室　家長必學8大清潔冷氣機貼士

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-06-29 13:23

家長們是否試過一開冷氣，即傳來一陣陣霉味或「尿餲味」？浸會大學曾發表一項研究，指從人體掉落的皮屑，會令空調系統産生臭味！細菌「四圍走」，更容易令孩子生病！現在疫情仍未平息，留家的時間變多，自然開冷氣的時間也更多。為了不要令房間成為細菌密室，不妨即學冷氣機清潔及保養竅門！

按圖即睇8招冷氣清潔貼士：

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冷氣或成異味源頭

浸大生物系曾發表一項研究，指皮膚鱗屑（從皮膚表面脫落的細胞）可成為空調製冷系統中細菌的食物來源，令通風系統發出類似尿液的異味。負責帶領研究的生物系副教授賴嘉雯博士指，大部分香港市民每天超過七成時間身處室內，異味除了會帶來不適感，更會令生產力下降。此外，物業管理及工程界人士一般認為異味是源自積聚了灰麈及不同類型的微生物，普遍做法是反覆清洗空調系統，以消除異味。惟研究發現，一些潔淨、沒有灰塵積聚的空調系統同樣散發異味，因此重覆清洗空調系統並非減輕異味的長遠對策。

團隊從有接獲異味投訴和沒有接獲投訴的空調系統採集10個微生物樣本作進一步研究和比較，經分離的細菌生物特性後，證實由空調系統排放出的葡萄球菌是異味的源頭。賴博士表示，長遠而言，必須減少皮膚鱗屑進入空調系統，才能有效改善室內異味問題。最簡單的方法，是在空調系統中安裝一個密度合適的隔塵網，以有效地阻隔皮膚鱗屑進入並積聚在系統中。皮膚鱗屑的大小通常超過10微米（0.001厘米），能夠有效地阻隔小於這個尺寸的粒子進入製冷系統，才能有效改善異味的問題。

夏天要開冷氣前要做1件事

除了異味，若機身、隔塵網累積塵埃，亦會減少冷氣機入風量，增加冷氣機製冷時間，令耗電量上升，久而久之更會影響製冷系統，令冷氣失靈。除了要定期清潔隔塵網，當一整年沒開冷氣，來到夏天開冷氣前，在清洗隔塵網後，可以 1比99稀釋漂白水消毒冷氣機內部金屬片，待30至60分鐘，開着風扇功能，令漂白水味道變淡。漂白水對機身金屬片影響不大，開冷氣後就會被冷氣機產生的水滴帶走，更可順道清理去水喉位的霉菌。

另一方面，每次開完冷氣，室內溫度一冷一熱，無論冷氣機身內外，抑或房內牆身，都會有「倒汗水」。日間的濕熱天氣，便成為「養菌」的好時機。當夜晚再開冷氣，細菌便會四圍走！若不想生病，可用1比99稀釋漂白水清洗風槽隙縫及有倒汗水的位置。值得一提的是，如果冷氣機使用五年以上，又沒有經常自行清洗，可趁炎夏來到之前，找專業冷氣清洗公司「拆機」，作全面清潔。

資料來源：浸會大學、中電、僱員再培訓局「樂活一站」

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