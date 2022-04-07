洗衣機｜媽媽洗枕頭忘了一步驟 女兒一開機 驚見「慘案」崩潰
撰文：聯合新聞網
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對現代人來說，洗衣機是一個很偉大的發明，只要把衣服丟進去，按下開關，就能輕鬆等待衣服洗好，既省時又省力。不過還是會有一些天兵的事件發生，近日有網友分享，媽媽把枕頭拿去丟洗衣機洗，卻忘了一個「很重要的步驟」，結果裏面棉花全部炸開，漂浮在洗衣機裏面，慘況曝光後也笑翻一堆網友。
一名網友近日在臉書「爆怨公社」發文，他表示媽媽之前沒注意，意外把尿布放到洗衣機裏洗，結果裝滿排泄物的尿布直接被洗到全炸出來，這次還特別注意，把枕頭放進去一起洗，但卻又忘了裝洗衣袋，結果還是發生了慘案。
媽媽忘了一事，令枕頭報銷了……（按圖了解）
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因為枕頭忘了裝進洗衣袋，導致枕頭的拉鏈被拉開，裏面的棉花也隨之散開，從原po貼出的照片可見，洗衣機裏除了有棉被外，還漂浮著一大片泡水的棉花，讓她崩潰直呼「我的天啊！給各位爸爸媽媽借鏡：枕頭要裝洗衣袋」，她補充這是小孩幼幼班的小枕頭，所以拉鍊拉開就是棉花。
悲劇照一曝光後也笑翻網友，紛紛開玩笑回應：
．「以為是稀飯」
．「用洗衣機煮豆花？」
．「意圖使人吃宵夜」
．「妳怎麼在洗衣機裏煮粥呢」
．「我還以為是衛生紙…」
．「都撈起來，又是一個好枕頭」
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不過也有人叮嚀：
．「要拿洗衣袋裝，因為在脫水的過程中，有些縫合不好的會爆開」
．「洗衣機不管洗甚麼我都會裝洗衣袋..習慣」。
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