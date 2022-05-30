楊卓娜在抽油煙機抽風口發現雀巢及5幼鳥 專家教發現雀B應咁做
日前楊卓娜在Facebook貼出影片，指家中抽油煙機壞了，拆開發現抽風口煙囪裏有雀巢，內有5隻幼鳥，其中4隻發現時已經先後死亡，剩下一隻BB，可惜楊卓娜悉心照料後依然死亡。香港觀鳥會保育主任黃雪媚就表示，如果發現有雀鳥在家中築巢，應該立即聯絡嘉道理農場或愛護動物協會，並提醒切勿自行拆去鳥巢，否則有機會違反野生動物保護條例。
日前楊卓娜在Facebook貼出影片，指家中抽油煙機壞了，拆開發現抽風口煙囪裏有雀巢，其中有一隻小鳥卡死在抽油煙機裏，在搬運雀巢的時候，有三隻小鳥不小心摔死了，只剩下一隻雛鳥還有生命，楊卓娜就決定扮演雀媽媽，盡她所能給牠找小蟲餵食，可惜最後雛鳥不幸死亡。
雀鳥專家：應立即聯絡嘉道理農場或愛協
香港觀鳥會保育主任黃雪媚接受訪問時就表示，每年夏季皆是雀鳥的繁殖期，如果發現有雀鳥在家中築巢，而雀巢內有雛鳥，應該立即聯絡嘉道理農場、愛護動物協會或漁農自然護理署，尋求專業人士協助。
黃雪媚說：「SPCA同埋KFBG有專業人士識得點處理呢啲雛鳥，普通人未必識得處理。因為雛鳥需要父母大量照顧，不斷餵食，亦有刁鑽營養比例要求，因此在雀鳥父母不在的情況下，應該避免移動雀鳥，並致電嘉道理農場或愛護動物協會熱線聯絡專業人士接收雛鳥，並代為照顧。」
用BBQ鐵網封 出口位即可避免
黃雪媚補充，雀鳥喜歡在有「窿窿罅罅」的地方築巢，以香港市區來說，以抽氣口、冷氣機頂或底等有洞口及平面的地方特別容易吸引雀鳥築巢，市民若果想避免雀鳥築巢，可以待繁殖期後在這些地方放置鐵網。她說：「一般BBQ用嘅鐵網就可以，只要封住啲出口位就能夠避免。有啲人會放置防鳥刺，不過普通市民安裝會比較難，亦容易安裝錯誤，可能會令雀仔會繼續築巢，甚至會整親雀仔。」
切勿自行移走雀巢
黃雪媚亦強調，若果發現雀巢時，其親鳥亦在，就有機會需要靜待雀鳥完成繁殖才可以移走，一般來說雀鳥繁殖期於每年8月左右就會完結。「因為野生動物保護條例第五條中表明；任何人除按照特別許可證行事外，不得取去、移走、損害、銷毀或故意干擾任何受保護野生動物的巢或蛋，因此市民若然發現有雀巢及雀鳥，就唔可以自行移走雀巢，否則有機會違反野生動物保護條例。」
如果發現家中有野生雀鳥築巢，應立即致電：
漁農自然護理署︰ 1823
愛護動物協會拯救隊： 2711 1000