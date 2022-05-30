楊卓娜在抽油煙機抽風口發現雀巢及5幼鳥　專家教發現雀B應咁做

日前楊卓娜在Facebook貼出影片，指家中抽油煙機壞了，拆開發現抽風口煙囪裏有雀巢，內有5隻幼鳥，其中4隻發現時已經先後死亡，剩下一隻BB，可惜楊卓娜悉心照料後依然死亡。香港觀鳥會保育主任黃雪媚就表示，如果發現有雀鳥在家中築巢，應該立即聯絡嘉道理農場或愛護動物協會，並提醒切勿自行拆去鳥巢，否則有機會違反野生動物保護條例。



日前楊卓娜在Facebook貼出影片，指家中抽油煙機壞了，拆開發現抽風口煙囪裏有雀巢，其中有一隻小鳥卡死在抽油煙機裏，在搬運雀巢的時候，有三隻小鳥不小心摔死了，只剩下一隻雛鳥還有生命，楊卓娜就決定扮演雀媽媽，盡她所能給牠找小蟲餵食，可惜最後雛鳥不幸死亡。

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雀鳥專家：應立即聯絡嘉道理農場或愛協

香港觀鳥會保育主任黃雪媚接受訪問時就表示，每年夏季皆是雀鳥的繁殖期，如果發現有雀鳥在家中築巢，而雀巢內有雛鳥，應該立即聯絡嘉道理農場、愛護動物協會或漁農自然護理署，尋求專業人士協助。

黃雪媚說：「SPCA同埋KFBG有專業人士識得點處理呢啲雛鳥，普通人未必識得處理。因為雛鳥需要父母大量照顧，不斷餵食，亦有刁鑽營養比例要求，因此在雀鳥父母不在的情況下，應該避免移動雀鳥，並致電嘉道理農場或愛護動物協會熱線聯絡專業人士接收雛鳥，並代為照顧。」

嘉道理農場及愛護動物協會有教大家如果發現野生年幼雀鳥的處理方法。

用BBQ鐵網封 出口位即可避免

黃雪媚補充，雀鳥喜歡在有「窿窿罅罅」的地方築巢，以香港市區來說，以抽氣口、冷氣機頂或底等有洞口及平面的地方特別容易吸引雀鳥築巢，市民若果想避免雀鳥築巢，可以待繁殖期後在這些地方放置鐵網。她說：「一般BBQ用嘅鐵網就可以，只要封住啲出口位就能夠避免。有啲人會放置防鳥刺，不過普通市民安裝會比較難，亦容易安裝錯誤，可能會令雀仔會繼續築巢，甚至會整親雀仔。」

切勿自行移走雀巢

黃雪媚亦強調，若果發現雀巢時，其親鳥亦在，就有機會需要靜待雀鳥完成繁殖才可以移走，一般來說雀鳥繁殖期於每年8月左右就會完結。「因為野生動物保護條例第五條中表明；任何人除按照特別許可證行事外，不得取去、移走、損害、銷毀或故意干擾任何受保護野生動物的巢或蛋，因此市民若然發現有雀巢及雀鳥，就唔可以自行移走雀巢，否則有機會違反野生動物保護條例。」

漁護署亦有指引，教導大家切勿自行移走雀巢。（漁護署圖片）

如果發現家中有野生雀鳥築巢，應立即致電：

漁農自然護理署︰ 1823

愛護動物協會拯救隊： 2711 1000