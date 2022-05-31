調查揭20/21學年平均每間中學32人退學　多教師離職影響學校運作

受移民潮等因素影響，近年一些熱門的直私小學也罕有地招收插班生，包括聖保羅書院小學、香港華人基督教聯會真道書院、聖嘉勒小學、滬江維多利亞學校等。除了流失學生外，教師亦同樣出現離職潮。根據香港中學校長會（下稱校長會）進行第二次的「學生退學及教師離職問卷調查」，結果顯示2020-21學年教師離職數字飊升，平均每校有7.1位教師離職，直言教師突然離職會影響學校運作。



20/21學年近60%中學生退學原因為離港

調查數據顯示，2020-21學年中學生退學數字驟升，在受訪的 140所學校中，平均每校有32人退學，相等於一所公營學校一整班學生的人數，且當中65% 為初中學生，那表示這批學生的退學，對學校的影響會持續多年。調查亦揭示， 2020-21學年的學生退學原因中，因離港為原因而退學的學生佔近60%。

教師移民離職人數急升7倍

在受訪的140所學校中，2020/21學年平均每校有7.1位教師離職，因移民、提早退休而離職的教師數字，2020/21學年移民數字為 260 人，較 2019/20 學年升幅達七倍多。結果反映學校面對的是不同年齡層老師的流失，包括中層、甚至高層老師。

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突然辭職令學校運作受影響

參與問卷的校長表示「社會情況」、「社會對教育專業的不尊重，不信任」、「疫情」、「教育政策改變」等學校不能掌控的因素，是教師離職的重要原因。過往中、高層老師或校長離職，多是已屆退休之齡，學校有足夠時間作好「接班人」培訓。但現時不乏短期通知便離職，甚或學期中突然離職，而且職位是管理中層、副校長、校長的突然離職，更會影響整間學校的運作，以及對學生課堂學習以外的全方位照顧。