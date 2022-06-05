早餐習慣不但影響體重、身高　研究揭唔食早餐學業平均分會差咁多

小朋友上學時間早，有時候晚了起床未必有時間吃早餐，有些小朋友甚至會養成不吃早餐的壞習慣。不過日本有研究指出，吃早餐的孩子，在學業上的平均得分比不吃早餐的孩子更高，得出早餐習慣和學習成績的連帶關係。



日本政府曾發表《食育白皮書》，大約11%的小學六年級學生、16%的中三學生「幾乎不吃早餐」和「曾不吃早餐」，當中亦指出「不吃早餐的孩子容易感到疲勞或情緒浮躁不安，而早餐吃得越好的孩子，成績會更好。」亦曾有調查發現只有6成港人會每天吃早餐，有研究指孩子不吃早餐的話，會增加超重和肥胖的風險，亦會有較大機會患上頭痛症。長遠來說，會令身材矮小、注意力無法集中、容易發脾氣、四肢無力等，影響學習和成長。

有研究指孩子不吃早餐會影響體重、身高。（Stock Photo）

日本文部科學省對小學六年級和中學三年級學生進行學歷測驗，發現有吃早餐的孩子，平均得分比不吃早餐的孩子多出10分以上，這是源於「風車理論」，即：早上吃早餐→體溫和血糖升高→自律神經運作良好→讀書、運動都專注→夜晚睡得好，因此吃早餐與學業成績有關聯。

假如學生不吃早餐，那麼就會造成一連串惡性循環：早上不吃早餐→體溫升不上來，頭腦不靈光→自律神經無法協調運作→無法專注讀書、運動→為了補救成績，放學後只好上補習班，回家時間延後，晚餐也吃得晚，睡覺時間往後推遲，剝奪睡眠時間。