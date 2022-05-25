有媽媽以為蟹柳可代肉類提供蛋白質　中醫：並沒有蟹肉成分並高糖

小朋友喜愛吃蟹柳，而且這款食材易買、易煮，不少媽媽都常用來當麵食或沙律的配菜。中醫馬琦傑早前分享，一位媽媽認為蟹柳含有蛋白質，可以代替肉類給小朋友食用。馬醫師表示，蟹柳成分並沒有蟹肉，而且是一款高糖的加工食品，不能代替肉類為小朋友提供蛋白質，而是糖分含量也很高。他又推介一款原材料蟹肉食譜，為小朋友補充日常所需的營養。



註冊中醫師馬琦傑指出，蟹柳其實由魚肉製成，並沒有蟹肉的成份。此款食品在日本稱為蒲鉾，是用白魚去皮拆骨做成魚漿。加入糖、馬鈴薯澱粉、木薯粉、蛋白、鹽及水製作而成。

蟹柳並沒有蟹肉成分。（Photo-ac）

含多種添加劑及高糖分

他又自行做了一些調查，發現不論是平價約20元一包的蟹柳產品，或是售價較貴的70至80元一包的產品，蟹柳的蛋白質都只有8至13%不等。而真正海鮮的蛋白質高達40%以上，所以蟹柳並不能代替肉類或者海鮮等原食材所提供的蛋白質。

馬醫師指出，每款蟹柳有最少3至4種添加剤，如穩定劑（ e170 ）、增味劑（ E621 ）、色素（ E120、E160 C ）、酸度調節劑（ E452 ）等等，更含有不少糖分，每吃3條等如吃下一粒方糖。他建議爸爸媽媽最好比原食物小朋友吃，一來天然食物能讓小朋友更易吸收，二來減少吃添加劑，可以減少對發育中兒童的影響。

蟹柳並不能取代肉類或海鮮提供的蛋白質。（Photo-ac）

15分鐘食譜：真蟹肉味噌湯

馬醫師選用日本急凍蟹爪代替人工蟹柳，味道較有鮮味及更健康。

4人份材料：

蟹爪 12隻、味噌1 湯匙、天然江魚仔魚粉2湯匙、昆布10g、大蔥10g、味醂少許

做法：

1. 解凍後，蟹爪隔水蒸3分鐘

2. 大蔥薄切

3. 昆布浸水5分鐘

4. 用天然魚粉2湯匙+500ml 水，煲10分鐘

5. 把味噌搞勻，放入大蔥、昆布、蟹爪及味醂即可！

蟹肉味噌湯。（Photo-ac）

蟹肉味噌湯食材功效

1. 昆布：具有舒肝理氣的功效，海帶性寒，虛寒忌食；西方認為含多種微量元素，有助提免疫力。

2. 蟹肉：具有活血化淤、疏通筋骨、補氣、通經絡、清熱等功效，性寒，虛寒忌食；西方認為海蟹肉中的蛋白質含量約為18%，而水分含量約80%，蟹肉的蛋白質含量高達90%。

3. 味噌：主要成分是大豆，中醫認為具有補充血液的作用，所以，特別適合血虛人士，味噌湯是具有溫熱身體及穩健補血作用的食物。

4. 天然江魚仔魚粉：含大量DHA和EP，這兩種不飽和脂肪酸對兒童腦部發展有大大的幫助。