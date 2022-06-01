大埔母女「合作」偷BB車　多次來回試探　網民：二手BB車有價有市

有網民在社交平台分享，指朋友太太日前推著嬰兒車到大埔一間店舖購物，期間曾將嬰兒車放在通道一旁，未料嬰兒車卻在3分鐘內被一對母女偷去，而更令人咋舌的是，該位人母竟然是「指導」女兒坐上嬰兒車，假裝是自己的嬰兒車推走。網民紛紛指責該人母「大教壞細」，又驚訝竟然「BB車都偷」。其實嬰兒車在二手市場中有價有市，甚至叫價上千元！家長記得購物時小心個人財物，勿讓「有心人」有機可乘。



母女來回試探 3分鐘內即偷走BB車

日前有網民在FB群組「大埔 TAI PO」上載短片及發文，指朋友太太5月31日下午5時許在大埔廣福道一間店舖購物，期間曾將嬰兒車放在通道一旁，事後卻發現嬰兒車遭一對母女盜去。發片者怒斥這位媽媽未有以身作則教好下一代，反而教女兒一起「順手牽羊」，「作為家長竟然教埋個女一齊偷野（嘢），未來係難以想像，同埋令人氣憤」，又著這位媽媽將嬰兒車交出，「提早私下解決件事，否則會有進一步行動」。

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從網民上載的閉路電視片段可見，嬰兒車本身被放在走廊一個當眼處，及後一名身穿白色上衣的女子拖著一名女童走近嬰兒車，並多次圍著嬰兒車四處張望，似是留意物主位置。她及後將嬰兒車推到走廊較後位置，隔一會後再命女兒坐上嬰兒車，然後將嬰兒車順勢推走。不足3分鐘，嬰兒車就被偷去。發片者在文末提醒各位家長，外出時要注意自己物品安全。

影片引起熱議，網民紛紛留言斥責這位女子「大教壞細」，狠批「呢啲賊阿媽，仲要帶埋個細路去偷嘢，真係大教壞細」、「嘩好眉好貌，二手bb車都偷，垃圾」、「教壞埋個女」、「Bb車都偷，仲要同個囡一齊」、「咁cheap都有，點教下一代？」、「自己貪心仲要拉埋個女做賊，身教個女大個咗一齊偷？」。

於二手市場有價有市

不少網民都好奇何以嬰兒車都會成為賊人目標，但從本港二手物品買賣網站「carousell」可見，嬰兒車原來有價有市，部分知名品牌的產品更可以叫價2,000元或以上。例如一款Combi Crossgo嬰幼兒手推車，即使表面有瑕疵也可叫價2,200元；另外一款THULE嬰兒車連睡籃亦開價3,000元；至於被譽為嬰兒界法拉利的Stokke嬰兒車亦有出售，叫價高達4,999元。

雖然本港部分店舖及餐廳的走廊較狹窄，未必適合嬰兒車自如進出，但家長也應留神，務必要時刻注意個人財物，勿讓「有心人」乘虛而入。

BB車近年屢成賊人目標

早前亦有港媽在社交平台分享，指一行6人於4月到迪士尼樂園遊玩，有疑似偷車賊趁她們一家輪候遊樂設施時，走上前欲推走其BB車，幸該港媽及時注意到，即與友人大聲喝停對方。該男子眼見事敗後即逃之夭夭，未有道歉並裝作聽不到，該港媽於是發文提醒家長要小心看管BB車及個人財物。