教育局公布中小學學生受網絡欺凌數字　20/21學年個案飆逾60%

小朋友接觸網絡世界已是無可避免，不過近年兒童受到網絡欺凌的個案一直上升。教育局近年向公營中小學收集有關訓育及輔導個案的資料（曾由學校跟進或處理的個案），發現在20/21學年，涉及網絡欺凌的學生個案數目比之前飆升逾60％，亦是首次過百宗個案。教育局表示，對網絡欺凌一直採取零容忍的態度，並有一系列的措施教育學生。



在6.1國際兒童節，立法會會議上容海恩議員提問有關兒童及青少年接觸網上有害內容及受到網絡欺凌的個案。保安局局長鄧炳強在書面回覆時表示，在數碼化的年代，互聯網使用者愈趨年輕化。隨兒童及青少年的網上活動（包括學習、社交及娛樂）增加，他們有更大機會暴露在不同的網絡危機當中，例如網絡欺凌、性騷擾、接觸不當內容等，因此，網絡安全教育對保護兒童及青少年十分重要。

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據教育局每年在公營中小學收集有關訓育及輔導個案的資料（曾由學校跟進或處理的個案）。自2017/18學年，教育局開始收集網絡欺凌的個案資料。根據學校訓輔人員向教育局提供資料顯示，涉及網絡欺凌的學生個案數目，在2020/21學年首年破百宗，有105宗，比上一學年2019/20年度的65宗，大幅上升逾60%。

而衞生署轄下學生健康服務中心為接受周年健康檢查的學生作健康評估。部分年級的學生會填寫問卷，以便醫護人員為學生作健康行為評估。根據問卷資料顯示，在2015/16至2019/20學年，每年有2至3%的學生，表示在過去12個月曾在網上（包括通過網上論壇、網誌、電郵、聊天室、即時通訊等社交媒體及其他網站）遭受欺凌。

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教育局：一向採取「零容忍」政策

教育局要求學校以全校參與的模式訂定及推行反欺凌策略，當中包括清晰的「零容忍」立場、訂定舉報的渠道與處理步驟，高透明度的監察，及以積極認真的態度跟進每一件欺凌事件。

教育局為學校提供有關預防上網成癮的教材及資訊，並一直透過各科的課程、學習活動及訓輔計劃等，培養學生良好品德，建立健康的信念和清晰的價值觀，同時培養他們自控能力以抵抗誘惑，以及早預防學生受網上不良資訊內容的影響。教育局亦鼓勵學校提醒家長多關心和留意子女的使用資訊科技的情況，並在需要時，尋求學校社工及輔導人員的協助。

為進一步提升學校預防及處理校園欺凌（包括網絡欺凌）的能力，教育局推動學校在有關方面進行交流，分享成功經驗，以協助學校落實反欺凌措施，營造和諧關愛的校園環境。此外，教育局持續為教師舉辦不同主題的專業發展課程，加強他們預防及處理校園欺凌的專業知識和能力。