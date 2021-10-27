網絡成癮或因想逃避現實挫敗　除缺自信　這些性格的小孩也屬高危

小孩透過網絡視訊學習，許多家長叫苦連天，因除請假在家，還必須擔心小朋友長時間接觸電腦，會不會網絡成癮，醫生提醒，父母應該與孩子訂好網絡使用規範，限定上網時間，並調整親子溝通模式，減少衝突。



台灣國發會早前一項調查發現，在12歲以上民眾中，5.0%屬於網絡沉迷風險族群，其中82.5%常以智慧型手機上網，主要為玩遊戲、看影片、經營社群。台灣國衛院2017年調查高中以下學生使用網絡狀況，結果顯示，青少年網絡遊戲成癮盛行率為3.1%。

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台北市立聯合醫院松德院區成癮防治科主治醫生李宛臻表示，網絡成癮與個人性格有關，好發於具有衝動性高、決策及計劃事情能力弱、情緒調節能力弱、挫折忍受度低、傾向以逃避處理負面感受、以及長期缺乏自信等特質的小朋友、青少年。

李宛臻指出，網絡世界具有快速、便捷、以及匿名性等特色，很容易成為這群孩子逃避現實挫折，及排解負面情緒的最佳管道。

此外，這類小朋友通常人際關係不佳，學校歸屬感較低，成績表現偏差，如又常與家人起爭執，就更會在網絡虛擬世界尋求認同與慰藉。

李宛臻提醒家長，若懷疑孩子有網絡成癮傾向，可先使用「網絡使用習慣自我篩檢量表」快速檢測。此表適用於10至25歲學生，每題若答極不符合計為1分，非常符合計為4分（如括號中數字），若分數達11分以上，則為高度沉迷傾向，建議進一步至門診接受完整評估。

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在治療上，必須多管齊下，包含，心理治療、家族治療、以及醫療和學校輔導系統合作，並調整孩子的教學規畫，以減少其挫折感，過程漫長，家長一定要耐心以待。

李宛臻表示，疫情期間，減少戶外活動，學童、青少年更可堂而皇之地使用手機、平版，在網絡行為及頻率上均不同於以往，此時，家長無須緊迫盯人，可以試着全家一起閱讀或做些簡單運動。

李宛臻強調，網絡成癮是一種疾病，家長應該謹慎面對，陪同孩子積極治療。松德院區擬定網絡成癮醫療服務計畫，提供整合性治療及個案管理追蹤服務，讓青少年離開網絡世界，參與真實人生。

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