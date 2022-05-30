親子好去處│體驗視障人士生活　黑暗中對話加入網絡危機提高意識

不少玩過以體驗視障人士生活日常為主題的「黑暗中對話」的家長與小朋友，都認為可以在一小時內漆黑一片的場館內拿著手仗，體驗視障人士在公園、渡輪、餐廳等不同生活場景，感受很深。近日「黑暗中對話」又有新攪作，加入網絡安全為主題，更加切合本地新世代家長與小朋友的需要。

攝影:黃寶瑩



「黑暗中對話」聯同香港寬頻，推出網絡安全為主題的全新黑暗體驗活動-「網絡黑守」。透過全港唯一全黑暗體驗，讓參加者仿如置身危機四伏、充滿未知的網絡世界般，從而學習網絡安全知識。

攝影:許珞珩

活動由網絡安全專家共同設計，在60分鐘的旅程當中，參加者會在伸手不見五指的空間中，手握白杖跟着導賞員前行，體驗視障人士生活，並在完成旅程後的講解中學習網絡安全知識，包括掌握密碼設定與管理、學習辨別網絡資訊真假、如何保護個人資料及培養網絡同理心等。

黑暗中對話（香港）基金會行政總裁朱月如指出現今青少年從小就有機會接觸到不同的網站及應用程式，但他們對網絡世界中的危機意識並不足夠。「所以我們希望青少年透過這裡特別設計的沉浸式體驗，既可以體驗到視障人士的生活日常，也可以藉着全黑環境的優勢仿效網絡世界的未知，以打破傳統的方式學習網絡使用安全。」

另外，香港寬頻持股管理人及信息安全總監鄧宏舜表示今次活動以打造網絡安全為方案，運用專業網絡安全知識，透過有趣、引人入勝且又別具有意義的黑暗中對話體驗，為社區及人們打造更有利於數碼共融的未來。

黑暗中對話-網絡黑「守」活動

對象：9至12歲的學生

時間：60分鐘黑暗體驗 + 30分鐘分享交流

語言：廣東話

收費：$180/學生

地址：九龍長沙灣長義街9號D2 Place一期7樓B室(荔枝角港鐵站 D2 出口)