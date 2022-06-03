導師喝罵2歲女童｜心理學家：小朋友反應與教導方法息息相關

近日網上流傳一條有關一位年約兩歲小孩的行為治療課，由於上課時未能完成導師的指示而被責駡，當場情緒失控哭泣。雖然我們未能完全掌握個案的實況：孩子的背景、實際的特殊需要或問題、正在進行什麼具體治療，亦未能掌握片段中導師實際的資歷及教學法，再者，片段來源亦未明確，在此只可以分享一下一般兩歲小孩「幼年反叛期」（Trouble 2) 的特徵和處理。

【編按：作者為註冊教育心理學家周聿琨】



兩歲的小孩通常已經掌握好說話和走路，活動範圍擴闊了，來去亦自如了許多。Trouble Two顧名思義會帶給父母「麻煩」多多，由小朋友情緒反覆，一時開心活潑，一時又會情緒暴躁、亂發脾氣。他們總是主見多多，甚至「包拗頸」，每天挑戰父母的底線！凡事親自做，拒絕父母幫忙，家長不知道該如何處理，真叫人費煞思量。

小朋友漸漸長大，意外多多。（Photo-ac）

小朋友能否了解別人的指令和要求，跟父母或導師的方法很有關係。就片段所見的事件，可以考慮以下處理方法：

（1）應找出小朋友不聽話的原因：

片段中課程的指示，可能對於小孩子來說較難，所以未能完成導師的要求。此外，亦可能是小朋友當天身體不舒服，例如前一晚睡不好或肚子痛，引致狀態不足。當值導師應以溫和語氣，先了解當時的情況，找出原因，再對症下藥。鼓勵孩子好好地說話，將需求簡單說出，也可助他們舒緩情緒。切忌用「罰」的方法處理（叫他「企番好啲」、「執返紙巾」、「戴好口罩」），可以算是大費周章但成效不大。

（2）宜先處理情緒 再加以鼓勵：

當孩子情緒不穩定時，導師宜首先安撫孩子的情緒，配以簡單二選一的指令，例如：「導師見到你想拋波但做唔到，你好忟憎。你想繼續試，還是想老師幫手？」如小孩子未能完成，建議先調節活動的難度，讓她容易從「完成指令」中獲得成功感；再獎勵孩子的正向行為，例如用她喜歡的小食、印仔、貼紙等，讓好的情緒被強化。最後，具體化鼓勵孩子：「你有咁多貼紙！即是可以唔忟憎，仲做得很好呢！」好好跟孩子建立關係，再糾正其他行為問題時，效果會相得益彰。

宜先處理情緒。( Photo-ac）

（3）簡化指令 圖片或親身示範：

如果小朋友正值「Trouble 2」的成長期，又有可能真的有特殊學習需要(SEN)或有言語溝通上的問題，那麼導師就須更有耐性解說，並簡化指令，以配合孩子相應的言語理解能力。除導師的親身示範外，清晰的「視覺提示」，如圖片提示何謂坐得好、要怎樣做才合乎要求等等，可令小朋友學習更得心應手。

其實Trouble 2 的小朋友具有無比的探索精神，父母不妨在安全的前提下放手讓他們嘗試，例如洗水果、倒水、掛衣服等。父母可以先判斷孩子有多大程度能完成這事，並適時給予提醒或示範，引導孩子解決問題，這樣也可減低孩子因處處受限而出現的負面情緒。