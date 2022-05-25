引導性問題錯怪子女點收科？換個問法讓孩子自由回答減誤會留陰影

使用開放性問題不僅更能還原真相，也能更了解孩子的想法！



媽媽妞們是否有過這種經驗：問孩子在幼稚園裡有沒有被欺負，孩子都說有，但是老師都說沒有發現、孩子很開心？問孩子可不可以做壞事，孩子都說可以，不知道是故意氣大人還是真的不知道？其實這都跟問題的問法有關係，盡量不要問孩子「引導性問題」！

什麼是引導性問題？

引導性問題又叫做「暗示性問題」，通常用「是不是、對不對、有沒有、可不可以」來問：「你在學校被老師打對不對？」、「你是不是不喜歡溜滑梯？」、「你有沒有亂丟玩具？」、「可以不可以亂摸商品？」，相反的開放性問題可以讓孩子自由回答：「你的傷是發生什麼事弄到的？」、「你為什麼不想玩溜滑梯？」、「這些玩具怎麼會在這裡呢？」，關於對錯的價值觀就直接提醒「手手不可以亂摸商品」。

為什麼孩子都會亂回答「有、是、可以」？

因為這些問題本身就具暗示性，已經幫孩子設定好一個結果，孩子看到大人那麼肯定內心就會動搖，為了讓大人開心所以選擇附和，又或者大人語氣太急迫、採取責罵的姿態，這會讓孩子害怕被懲罰而選擇說謊，更小的孩子甚至因為分不清楚語意所以亂回答，可能每次的回答都不一樣！

媽媽們如果發現孩子說謊也不要太生氣！人的本能就是趨向快樂、避開痛苦～當孩子覺得這樣回答會被罵，自然就會選擇說謊，其實也代表孩子很聰明，他正在嘗試用自己的方式解決問題！（解決可能會被罵的問題XD）

相關文章：孩子扭買玩具、搭車時吵鬧怎辦？ 4大處理在街扭偈方法爸媽必學

+ 36

那要怎麼問孩子的狀況？

媽媽們都擔心孩子在幼稚園的狀況，但是很多人會問「你在學校有沒有被欺負？」、「老師很兇對不對？」之類的引導性問題，孩子就傻傻的回答「有、對、是」，讓媽媽們嚇到衝去幼稚園對質，結果老師都說沒有這件事，搞到媽媽們滿頭問號，到底是孩子說謊還是老師隱瞞？這時候只要改用「為什麼」、「怎麼會」代替引導性問題：「為什麼你不想去上學？」讓孩子完整回答情況，不僅更能還原真相，也能更了解孩子的想法！

另外「可不可以」也常讓媽媽們抓狂，問孩子「可不可以不睡覺？」答案明明就是「不可以」，但是孩子都會回答「可以」，孩子有可能是真的不懂，也可能是察覺到大人在生氣，為了逃避罰則所以故意回答相反的答案、裝沒事，為了避免這種情況就直接提醒：「現在是睡覺時間，要睡覺了」就好了！並盡量不要用「不可以不睡覺」這種反面說法，第一個是雙重否定太難了孩子會聽不懂，第二個是孩子只會聽到「不」字，否定會讓孩子感覺到壓力，於是就會關閉耳朵，不願意去聽哦！小孩2歲還不講話怎麼辦？刺激幼兒語言發展的7個小技巧＆網友媽媽的真實分享

延伸閱讀：

小孩2歲還不講話怎麼辦？刺激幼兒語言發展的7個小技巧＆網友媽媽的真實分享

多讓小孩發表意見能促進邏輯、語言能力！有助嬰幼兒提高智商的15個教養方法

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】