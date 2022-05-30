開學｜孩子怎不愛上學？未必是討厭學習　而是大腦傾向「這樣想」

我們普遍以為大腦的功能是用來思考，但其實大腦並不是用來思考的，而是用來讓你不思考的。

丹尼爾．威靈漢（Daniel T. Willingham）並不是一位教育學家，而是一位認知心理學家。如果他不是教育者的身份，又為甚麼需要聽他談論學習（教育）呢？認知心理學可是一門特殊的學問，是專門研究知識、學習、認知、意識跟人的關係，所以從認知心理學的角度來分析教育與學習的問題，是非常合適的。



《學生為甚麼不喜歡上學？》這本書出發的角度很特別，當大家不停在宣導「思考」的重要性時，丹尼爾卻說大腦是用來「不思考」的。這個說法聽起來很是荒謬，讓人錯愕。大腦不就是用來思考的嗎？丹尼爾說因為大腦在進行思考的過程，是非常「緩慢、費力、靠不住」的，人類大腦的構造從演化上來看，是希望達到「不思考」的，所以他說：

人類天生好奇，但並非天生善於思考；除非認知條件恰當，否則我們會避免思考。

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如果人類的大腦都像是丹尼爾說的不「善於思考」，那人類又是如何做出種種看似思考的事情呢？丹尼爾說是因為我們的「記憶」。

我們只要能不思考就不思考，而（按：這個看似思考的行為）是仰賴記憶。

人類的大腦在面對問題的時候，往往是靠過往的有效經驗，進行回憶並運用的，而這個過程是不需要思考的，因為大腦會「自動化」操作，就像是扭開水壺的蓋子、閱讀一篇文章、洗一臺汽車等，這些行為只要擁有一定的經驗後，就都不需要思考了，而要像這樣不思考，就是需要多「練習」。反覆的練習，將有效的幫助我們學習經驗，進一步達到「自動化」的能力。

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學習的過程也是如此，有需知識也是需要這樣子的。舉例來說，如果想要學會英文的語法，就必須反覆練習聽說讀寫；想要熟練三角函數，就要反覆練習計算的過程。但是我們會注意到一件事，好像這些知識只有練習，是無法完整學習的。想要學會英文語法，如果沒有「背誦」大量的單字、詞性，也難以學會；如果不會「背誦」三角函數的公式，也沒有辦法學會計算。所以丹尼爾說我們必須先反覆練習，甚至是「背誦」一些基礎知識，而這些知識是為了幫助我們學習進階技巧，例如英文單字、數學公式等。因此：

要培養認知能力，要先具備背景知識。

且需要搭配練習，因為：

練習能帶來三個好處：強化學習進階技巧必備的基本技巧；防止遺忘；提升知識應用能力。

所以我們對於一切的知識都必須多多練習，將這些思考都轉變為記憶，才能達到「自動化」的能力，成為一顆「不思考」的大腦。

不過這本書最重要的問題，除了丹尼爾所說的「不思考」以外，更重要的是如何讓學生想要學習的策略。丹尼爾說：

人天生好奇，但好奇心很脆弱。

想要讓學生學習，最重要的就是引發好奇心，但這個好奇心是很容易被放棄的。因為人類的大腦會享受解開問題的愉快感、成就感，但是一旦沒有這些的享受，人類就不想要解開問題了，也就是不願意學習。因此最好的方法就是讓學生面對難度適中的問題，這樣才能引起學生的好奇心。換而言之，我們會注意到兩件事情：教師必須讓學生注意（好奇）問題；同時教師又必須配合每個學生的程度，因材施教。

吸引學生的注意很重要，認知心理學不斷提出「注意」對於學習的重要性，丹尼爾說：

你的記憶不是你想記住的事，也不是你努力要記住的事，而是你所思考的事。

讀到這裏或許有人會想問：「不是說大腦不要思考嗎？」，但是如果沒有進行過思考，人類的大腦就不能轉化成記憶，也就不能達到未來「不思考」的能力，也就是每一個「自動化」（形成記憶）的過程，都需要進行過思考，這都是為了幫助「不思考」。因此一旦我們注意（好奇）某事，進行過難度適中的思考，就能形成長期記憶，只後遇到相似的問題，就能「自動化」處理了。而難度適中的問題，就必須仰賴各位教師，針對學生的能力進行評估，因材施教了。

這本書的內容，絕對不只筆者寫出來的這些，很精彩的一本書。這本書推薦給所有想要成為教師，或者已經是教師的人閱讀。也很推薦想要自學能力的人，可以學習當中的學習策略與技巧。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：程冠培，原文：丹尼爾．威靈漢《學生為什麼不喜歡上學？》：學習讓大腦不思考！】