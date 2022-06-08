浴室廚房｜水喉淤塞、有異味　不用每次叫師傅　即學3招自己搞掂

在所有居家問題中，水管阻塞可說是最惱人的狀況之一，不管是洗手、洗碗、洗澡、上廁所等都和水有關，那也一定和水管脫離不了關係，而其中又以廚房和浴廁的水管最容易阻塞，原因不外乎是有異物卡住，如廚房蔬果菜渣、廚餘、油脂等，浴室則是毛髮、沙塵，若有一點異常沒處理可能就會越來越嚴重，甚至到最後完全水洩不通。



水管阻塞的問題不僅造成水槽、地板淹水，還可能伴隨着異味及細菌、危害身體健康，以下整理 3 個解決水管阻塞的方法以及水管日常保養的小撇步分享，從今以後水槽再也不淹水。

家中水管如遇上輕微阻塞，其實靠自己也能處理：（按圖了解）

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3 個解決水管阻塞的小技巧

1. 洞口加壓

水槽或地板因排水不順而淤積成游泳池時，可以使用疏通器在洞口加壓，利用氣流的瞬間壓力將卡住的異物沖走，此方法能夠立刻解決阻塞問題，但比較適合有特定異物造成阻塞的情況，若是油脂等長期累積的阻塞則效果有限。

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2. 利用小工具取出阻塞物

當確定有異物掉入水管而造成阻塞時，可利用疏通小工具來取出異物，最容易在無意間掉入排水管的不外乎是在廚房的果皮、蔬菜、食物殘渣以及浴室的毛髮，使用水管疏通器就可將異物取出，如果家裏沒有工具，也可以將鐵絲折成彎勾，或是拿索帶、硬吸管將兩側剪成斜邊，放入排水孔再拉起，就能勾出阻塞物，解決排水不順的問題。

3. 梳打粉加醋或檸檬酸

如果使用物理的方式還是沒辦法清除異物，那麼可以試着用化學的方式解決，將梳打粉倒入水管中，接着加速檸檬酸或白醋及些許溫水，利用酸鹼中和的化學反應讓管內冒出大量泡泡，等待約 30 分鐘，讓泡泡都冒完就可以用溫水沖乾淨，而此方法也可以順便清除水管的異味。

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水管的日常保養方法

要避免水管阻塞的問題，最直接的方式就是在排水孔上多加濾網，或換成孔洞較小的排水口避免異物掉入。

而除了異物卡住，最常見的就是油脂造成的水管阻塞，可在清洗完碗盤後倒入熱水溶解油脂，但要注意千萬別倒入沸騰的熱水，因水管通常都是塑膠材質，太燙的水會造成水管變形或破裂，反而會衍生更多問題，建議平常洗碗時可以使用熱水洗，不但能更輕鬆的去除碗盤油漬，也能對水管進行日常保養。

若大概能判斷家中水管阻塞的原因，那麼不妨可以試試以上方法，但如果不太確定狀況或是阻塞太嚴重，建議還是請專業人員來疏通，才不會白忙一場，甚至造成水管管線損傷。

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