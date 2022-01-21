Omicron｜酒精非萬能　勿用熱水洗浴室　5大打掃謬誤隨時在家養毒

疫情持續延燒，許多人為防堵疫情再蔓延，除了注重自身防護，勤洗手或攜帶、使用乾洗手，居家環境的消毒也不可忽略。但有些錯誤的清潔習慣可能會讓細菌殘留，甚至越擦越髒！五大錯誤清潔習慣一起來看看！



5大錯誤清潔習慣 （按圖了解）

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錯誤動作1：抹布來回擦

習慣性將抹布來回擦拭可是致命錯誤！來回的過程中，會將附著在抹布上的細菌及病毒，再次附著在清掃處，造成細菌大面積擴散，因此需「朝同一方向擦拭」進行清潔。

錯誤動作2：萬能酒精擦全家

其實在不同使用區域，所需的清潔用品大不同，如是小範圍則可使用酒精，大範圍且易染病菌的地方，則要使用含氯清潔劑或漂白水，才能徹底殺菌！門把及電燈開關可用75%濃度的酒精，無需稀釋直接噴灑或塗抹使用，桌面、門口地面則可以用漂白水和水1：100比率稀釋後用來消毒，小孩的玩具可以用稀釋後的含氯清潔劑輕擦表面，抹布、毛巾、餐具則是使用完畢後，用滾水煮30分鐘。

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錯誤動作３：用熱水洗浴室

打掃浴室時若使用熱水清潔，會使浴室的溫度及濕度急速上升，反而催使黴菌快速激生！對付黴菌最好的方式就是：使用冷水＋清潔劑，讓細菌斬草除根。

錯誤動作４：清潔劑直接噴灑

直接將清潔劑噴灑於打掃處，容易沾黏更多病菌灰塵，正確方式應將清潔劑噴灑於抹布上進行清潔，才能將髒污一網打盡。

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錯誤動作５：打掃工具沒清理

打掃前要先確保抹布、拖把是否有熱水殺菌過？打掃後確認吸塵器集塵袋有無完整清潔？避免下次清掃時灰塵病菌再次擴散，菜瓜布、抹布都屬消耗性清潔用品，必須定期更換才能確保清潔效果。

個人防護與清潔部分，如果曾與診個案於症狀發生前三天至隔離前有密切接觸(如共同用餐、共同居住或會有面對面15分鐘以上的接觸)，請在家中自我隔離，等候衛生單位通知，除非有需立即就醫需求，請不要離開住所。在家中盡量單獨一人一室，避免與其他同住者接觸，且一定要佩戴口罩和注意手部衛生，使用肥皂和水洗手，或酒精消毒。若出現COVID-19的相關症狀，如：發燒、流鼻水、咳嗽、喉嚨痛、倦怠、肌肉痠痛、頭痛、腹瀉、嗅覺或味覺異常、呼吸急促等請立即繫相關部門。

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