潮濕回南天浴室膠邊磁磚發霉　竟然用紗布、廚房紙60秒就搞得掂？

天氣潮濕加上浴室本身就是霉菌滋生的熱點，長時間下，浴室窗邊或趟門使用的膠邊、地板的磁磚難免會出現一點點的霉斑。幸好，要解決這些礙眼的污漬並不困難，有20年家事科學經歷的佐藤，把兩個超實用的方法拍成影片和大家分享，家長一定要學起來！



浴室磁磚用紗布60秒就解決

佐藤介紹的方法成本極低，只需準備漂白水和紗布即可。首先家長要將漂白水倒出不用稀釋，然後用紗布沾濕，然後稍稍擰乾至不滴水的狀態即可，最後把紗布覆蓋在發霉的磁磚上等待60秒即可，一些角落位可把紗布對折多一層令液體更好滲透。若家中沒有紗布，其實衛生紙、廚房紙這類可吸收漂白水的物品亦可。

玻璃膠黑點用廚房紙解決

浴室內有任何使用玻璃膠的地方，難免會有霉斑，而要解決其實和上述磁磚的方法一樣，只是需要更長時間，因此建議使用較難揮發成分的廚房紙為首推材料，同樣地家長只需準備漂白水與廚房紙即可。

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步驟方面，首先家長要將漂白水倒出不用稀釋，然後用廚房紙沾濕，建議使用兩張並對折成長條型，方便後續覆蓋。最後把廚房紙覆蓋在發霉的玻璃膠上等待約3小時即可。

來源：我是佐藤SATO

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