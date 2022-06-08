英華小學簡介會6.16開始報名 陳美娟校長分享最喜歡收這類學生…

踏入6月份，本地直資及私立小學陸續開始進行入學簡介及報名程序，預備2023-24年入讀小一的K2家長，又時候為子女做升學準備。著名直資男校英華小學校長陳美娟，特別為我們講解英華小學最新動態及面試貼士，讓家長可以為小朋友入讀心儀小學增加勝算。

攝影:陳葦慈

攝錄、剪接:李紫銘



過去兩年因為疫情，教育界面對不少突如其來的變化，英華小學校長陳美娟直言，學校老師及教育團隊一直努力不懈地優化教學方案，同時實行「3個教室」以迎合時代變遷，「第1個教室是大家都有的『實體教室』，即同學也會回校上課、學習及參加活動；第2個教室是我們的『野外教室』，即是英華的『森林課程』，『森林課程』由初小推展至全校各個級別所有同學也可以參與，『野外』學習的意思是我們不再只限於班房裏面學習，可以在郊外、野外發生，現在亦不單止是常識科，反正小朋友都出去了，其他科目也可以在外面進行。」

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虛擬課、實體課互補不足

「第3個教室就是在疫情下大家都出現的『虛擬課室』，同學們除了會上網課，看短片外，還有老師的級課、大課也加入當中，利用各類型不同的方法進行網課，令小朋友可更加多元地選擇，要知道並不是每一位同學都能夠坐定定地上Zoom。當我們以為他們坐定定地上Zoom就等於在學校坐定定在班房上課一樣，其實那個空間相差很遠；學生坐定定在班房裏，但同學、老師之間可以互動，可以舉手、可以行出行入、可以分組，不要看輕這些移動，移動對小朋友來說很重要；如果學生只是貼着椅子坐在鏡頭前上網課，他們的專注力及氣氛是非常不同；還有平時在班房裏面看到四面八方視角，但Zoom只可以望着螢光幕，真的不能要小學男生坐在房裡面對住螢光幕幾個鐘頭。」

英華小學提出的「三個教室」，是希望無論疫情如何，停課與否，這「三個教室」也可以互惠地進行學習，這也成為英華最新的教學特色。

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把握時代變遷

由於現時學生只上半日課堂，陳校長坦言「虛擬課室」正正可以與此互惠互補，「老師可以好好利用這個虛擬教室加入延伸學習，不但可以給學生溫習內容，也可以讓學生先預習才回來上堂，有助他們更加明白課堂上老師所教的。老師亦都會放入一些很值得學生關注的重點，讓學生可以在虛擬課室裏重溫；我覺得這是一個補足，對不明白的地方可以多看幾次，對想學快一點的學生作為及早準備。我們的老師對拍片已很純熟，連家長也看到老師的用心；以上這些都是我們知識的資產，將這些資產保存好，在平時好好利用。當科技可以幫我們節省時間及提高效率的時候，就不單只在疫情下去做，是要好好利用這個資源，成為我們背後的強大的後盾及輔助劑，這是社會的變遷，我們要就住變遷及人類習慣的轉移去做。」

有健康才可享受校園

第五波疫情復課後，英華小學在防疫措施上有非常嚴格的把關，陳校長說:「我看到學生回來後都有一種渴求，希望看到老師、同學，因為他們是需要擴大生活圈子擴，我們必須確保校園的安全，才可讓他們享受校園；八點前要他們上載好快速測試結果，確保所有進入校園人士是健康，想要有其他選擇之前就要做好這個把關位，家長也非常明白及支持。」

「當做好這一個把關，學生們就可以有很多選擇了；我們一開始就恢復森林課程，剛剛也完成多元戶外學習，男孩子真的不能夠讓他們困在四面牆裡，一有機會讓他們可以出外看就出外看，所以『野外教室』在安全系數高的情況下便可以馬上進行。」

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「英華仔」特質

育有兩名女兒的陳校長在男校工作，更察覺出男生的性格獨特之處，「在這個年紀的孩子，無論男仔女仔都是很嗲，在學校裏面，校長就像他們的媽媽，他們好需要我們的關顧，需要我們看得見他。但不同的是男孩子比較直接，不用你猜，他們很快就會說出自己的想法，忍都忍不住。而女孩子有心事會藏在心裏，要你慢慢地解開。」

「英華男孩子的特色是不怕出汗不怕苦，也不怕曬，我們盡量在他們小時候加強韌力，對日後成長也有益處。陽光孩子是我們希望看到的，所以疫情回來之後，我們繼續有好多活動去玩，繼續森林課、繼續行山、繼續做小農夫去鋤田。」

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這類學生佔優勢

陳校長建議家長報名前要有這個準備，「我們常常強調，我們不是收一個仔，而是收一個家庭，所以一日英華人，一世都是英華人，這不單止是對小朋友，連對家長也是，希望家長是準備要一家人一齊加入我們的團隊。」

對於學校喜歡錄取的學生類型，陳校長指要有「PHD」，指的不是博士學位，「P是指『Parenting』即是要有好的父母教養；H是『Habit』 是指好習慣，好習慣是從細便開始培養；D是『Delight Learning』即喜歡學習，要對學習有好奇，很願意去學習，這種態度的小朋友是我們非常喜歡收的，而這一切是與家長教育很有關係。家庭教育如何令小朋友擁有這三方面特質，就要看父母教小朋友背後的想法及父母自身做法，令小朋友開心、有活力、願意嘗試。」

復辦實體簡介會

過往兩年入學簡介會在網上舉行，而今年終可以恢復實體形式，「6月16日開始報名，7月16舉辦兩場實體簡介會，日後也會將其中一場放上網，除非疫情有變，才會轉成全部網上舉行。」

「為了讓更多家庭可以參與，簡介會只會讓一名家長參與。簡介會內容會提到收生程序及我會向家長分享育兒心得，希望家長來到簡介會時，不單是只聽到一個行政上的安排，也得到在教養小朋友上有效益的家長教育。」

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面試貼士

而面試會如往年一樣，分兩輪面試、三個分數，最後取錄165名學生，「我們發現往年的模式很好，首先不會因為疫情或任何狀況而中斷面試。第一輪面試，所有考生會與老師見面，老師提問的內容會是適齡小朋友懂得回答的，這當然要視乎小朋友平時有否多閱讀書藉，是否關心身邊的事物而有不同。之後會選出合適的考生進入第二輪面試，幾位小朋友為一組與校長見面，我會與他們玩遊戲、傾偈、分享圖書；而第三個分數，是要家長上載一條3分鐘以的短片，我們會問家長兩條問題及加一個親子活動，而親子拍片內容稍後公佈。」

陳校長指要求家長拍片，是想藉此讓家長在教育小朋友時有所反思，「希望家長更認識自己、更認識小朋友，所以不單是交片給英華，而是在整個製作過程中家長也有所得着。」

在第二輪面試中，小朋友是要分享圖書給校長聽，陳校長直言：「只要是小朋友喜歡的、想與我分享的故事書就可以，記住是小朋友喜歡!不是家長喜歡！」

英華小學 攝影:陳葦慈

英華小學

地址: 九龍深水埗英華街三號