剪開枕頭發現焦糖色硬塊　皮膚科醫生：頭油長年滲入有機會造成

近日有網民在討論區表示：「枕頭有啲硬塊」，及後剪開枕頭套，發現枕芯有密密麻麻的焦糖色硬塊，狀甚恐怖。有網友猜測是乳膠枕發霉，也有臆測是頭油累積而成。皮膚科醫生指，頭油長年滲入枕頭確有機會造成這個情況，並指青少年的頭油分泌最為旺盛，建議定時更換枕頭，以及2個方法改善頭油問題。



有網民近日在連登討論區表示發現枕頭有硬塊，並貼出2張恐怖圖片，看到枕芯已佈滿密密麻麻的焦糖色不明硬塊。網友大呼可怕，有猜測可能是乳膠枕發霉，亦有人指可能由頭油造成，樓主亦承認枕頭已使用多年。

皮膚專科醫生陳厚毅查看照片後表示，如頭油以年計長期滲入枕頭，是有機會造成這個情況，但實際上都要視乎枕頭的質地、使用的情況、時間和有沒有使用枕頭套，枕頭套都能有助減少頭油直接滲入梳頭。

睡覺時，人的口水、頭油都難免會滲入枕頭，並會滋生細菌和真菌，如果長期接觸污糟的枕頭，有機會導致頭部、面部出現毛囊炎，處理不好或會引起頭瘡或毛囊壞死，更會導致脫髮。

枕頭除了會積存人體分泌如口水和頭油之外，還會有塵蟎。如果皮膚易敏感、有濕疹的人士，建議每星期清洗一次枕頭套。而枕頭亦是個人長期接觸的物品，建議一年更換一個新枕頭。

處理頭油問題

他指，頭油是大人小朋友都會分泌，而青少年時期的分泌特別旺盛。頭油的作用是保濕和鎖水，但如果分泌太多會令人不適，甚至會阻塞毛孔，引致毛囊炎。

如果有感頭油過多，陳醫生建議慎選洗髮產品。市面上有標榜不同功效的洗頭水，頭油分泌多的人士可選有控油功能的洗頭水。

而且，他指出不是清洗的次數愈多，控油效果就愈好，而是要認真洗髮。「把洗頭水塗抹頭髮上再靜待幾分鐘，才沖洗是最好。尤其平日有塗頭泥、定型水，更要洗得乾淨。」他亦提醒不要長期戴同一頂帽，部分食物例如辛辣、奶類製品都會令頭瘡惡化，視乎個人體質。