冷氣病預防貼士｜淋雨後入冷氣房間易感冒　中醫推薦一款湯飲驅寒

天文台預計連日下雨，長夏多雨，因此暑熱多夾濕邪而來。註冊中醫師謝嘉雯表示香港人長處於空調環境，易患冷氣病。她亦建議一款湯飲防暑濕感冒。此外，註冊中醫師馬琦傑亦建議小朋友宜用雨褸，襪子濕掉宜盡快以乾爽襪子替換。



謝嘉雯中醫師表示下雨後，太陽將地上濕氣上蒸，人夾在天地之間，令人悶熱難耐。「加上香港人不論辦公、逛街或在家，都長處於冷氣環境；如在外受風淋雨後回到室內，容易受風著涼。天氣酷熱時，躲於冷氣地方，則易令毛孔閉鎖,，寒濕之邪鬱於體內，不能藉汗水排出，令人得出『冷氣病』。」

要預防夏天的暑濕感冒，謝醫師說:「建議下雨的時候，天氣稍涼，家裡就不要吹冷氣，讓身體有『微微汗出』逐出體內寒濕的機會，『寒性收引』 常開冷氣易令身體的調節機制變得遲鈍，不能適應氣侯變化而容易感冒。」

原來小朋友用雨衣比雨傘更好。（Photo-ac）

淋雨後應該要點做?

謝醫師建議，在外不慎淋雨的話，要盡快擦乾身體以免著涼。同時，可以利用連皮薑片加少許蔥白（青蔥白色部分），用3碗水熬成1碗水喝，是中醫有名的「蔥白湯」。蔥白湯有助發汗驅寒，預防感冒。

中醫其他預防「冷氣病」貼士：

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小朋友宜用雨褸 8點增強抵抗力

註冊中醫師馬琦傑表示，小朋友的頭、頸、肩膀被雨水滴濕後易令體溫下降，再加上鞋子、襪子都濕了，長時間貼住皮膚的話，風寒濕氣便容易侵襲身體。因此，他建議小朋友宜穿雨褸代替雨傘，能好好保護頭、頸及肩部，減少被雨水沾濕。

此外，馬醫師亦提出了8個小朋友淋雨後的要點，以防生病。假如適逢上課天，宜叫小朋友帶備多一對乾爽襪子，甚至鞋子回校替換。另外，亦最好帶備一件風衣，以免淋雨後立即吹冷氣。回家後，可以用較熱的水洗澡，再浸腳以驅寒祛濕。馬醫師亦建議小朋友進食清淡食物，以及早睡早起，增加免疫力。