吳雨霏秘密誕第三胎　與初戀老公組五口之家　圈中仲有呢啲三寶媽

今年娛樂圈多喜事！吳雨霏（Kary）今日突然於Instagram 宣佈誕下第3胎，同時今日亦是Kary 的生日，她表示「這個寶寶是一個奇蹟，也是最好的生日禮物」。吳雨霏和初戀老公組五口甜蜜之家，相信家中日後將十分熱鬧。娛樂圈亦有不少三寶媽媽，例如陳茵媺、胡杏兒、黎姿等，她們都相當享受和小朋友的相處時光。



今日是吳雨霏（Kary）的正日生日，Kary 今早突然於Instagram 宣佈誕下第3胎，取名為Noa。Kary 表示「今胎無論是身體上或精神上，都是最辛苦、最擔心的一胎」，並感激家人、朋友、醫生、護士等等的支持和照顧。

Kary 最後亦指「現在我會好好休養並享受我們一家五口的時光，希望有一天同大家分享見證，這個寶寶是一個奇蹟，也是最好的生日禮物」不少網友都紛紛恭喜Kary，Coffee 更大讚Kary 太厲害。

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昆凌

周杰倫和太太昆凌在2015年結婚，現時育有一女一子。早前昆凌已宣布誕下小女兒，周杰倫亦在IG表示辛苦太太了。昆凌日前還準備了滿滿的滿月禮盒，十分幸福和開心呢！

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陳嘉寶

有參演早前播出劇集《IT狗》一角的陳嘉寶，其姣好身材完全看不出已是三女之母！她剛誕下第3名女兒，表明和丈夫共識，生仔生女都開心。早前亦在IG上載一家5口的孕照，表示家中愈來愈熱鬧了！

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陳茵媺

陳豪和陳茵媺亦育有3名子女，其中女兒的樣子和媽媽一樣亭亭玉立。而陳茵媺平日也很細心照顧子女，不時和他們一起郊遊行山，也會一起佈置家居，慶祝大小節日，十分熱鬧溫馨。

胡杏兒

胡杏兒誕下3個兒子後，雖然仍馬不停蹄工作，但有空閒的時間就會和兒子們一起去玩，十分享受親子時間。而且囝囝生日會也會大肆慶祝，讓他們有一個難忘的生日。

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黎姿

圈中凍齡靚媽黎姿早前貼出童年貼，讓人一睹她童年時的標緻樣子。她其實很喜歡和三個女兒一起去做瑜伽，她表示三個女兒受到自己影響也愛上了瑜珈，女兒們練習的日子雖然不算太長，但因為小朋友身體柔軟，加上孩子們運動底子本來也不錯，一些高難度動作都能夠輕鬆完成。黎姿更加表示囡囡的平衡力比自己還好，要給女兒們一個👍🏻。